– Itt egy személyben lehetünk edzők, játékosok, menedzserek. Gólt lőni pedig fantasztikus érzés – mondta a civilben festő-mázolóként dolgozó férfi.

Miközben a játékosokat fotóztuk, meglepődve fedeztünk fel egy ismerős arcot: az egyik asztalnál Scherer Péter színművész merült bele egy meccsbe.

– Soha életemben, még gyerekkoromban sem gombfociztam, most próbálkozom vele először – mondta. Mint kiderült, azért, mert készül egy új film forgatására. A Lepattanó egy gombfocicsapat történetét meséli el, és ennek ő lesz az egyik főszereplője. A munka pontosan egy hét múlva kezdődik, ezért a rendező kitalálta, hogy tapasztalatszerzési céllal benevezi őt egy igazi versenyre.

– Eddig veretlen vagyok: két döntetlen és egy győzelem a mérlegem – mondta büszkén. A gombfocival kapcsolatban azt mondta, mint mindenben, ebben is az emberi kapcsolatok, barátságok érdeklik.

– Azt látom, hogy ezek az emberek barátok és ebben a sportágban közösségre leltek. Amúgy egy klassz és koncentrációt, pontosságot, kombinálókészséget igénylő játék – hangsúlyozta.

– Mi is meglepődtünk, amikor megláttuk, hogy befutott a nevezése. Először azt hittük, névrokon – mondta a helyi egyesület alapító elnöke, a 78 éves Maczelka László, aki ma már csak hobbiként játszik és az egyesületi teendők nagy részét is átadta a fiának. A versenyről elmondta: 37-en neveztek be két kategóriában, és nemcsak hazai, de erdélyi játékosok is érkeztek. Ő maga azért lett rajongója a sportágnak, mert egészségügyi okokból nem focizhatott. – Nekem ez azért tetszett meg, mert nagyon hasonlít az igazi focira: összetett szabályrendszere van, és gólra megy – mondta.