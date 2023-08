Szinte minden régi gép „romos” állapotban került hozzám, például az itt látható Hoffer-traktor is

– kezdte kedvencei bemutatását Tisóczki István, aki azonnal megemlítette, hogy az éppen az árnyékban pihenő Harmath János nagy segítsége, igazi ezermester, mindent megcsinál, amire éppen szükség van. Majd folytatta:

Ez a köves daráló 1936-ban készült és egy, a múlt század 20-as éveiben gyártott 4500 köbcentis kétütemű dízelmotor hajtja. A beindításához benzinlámpával kell melegíteni az izzókúpot, majd kézzel berántani

– mondta az „összekötött” gépekről.

A rögzített motorok mellett a traktor „kategóriában” a Hofferen kívül – ebből három található gyűjteményében – van 65 lóerős Lanz B-je és vaskerekű McCormickja is. Utóbbi márka ismerős lehet a jelen magyar gazdáinak is, mert a mai napig gyártják és forgalmazzák, persze már modernebb kivitelben. A legendás Hofferekről még jegyezzünk meg annyit, hogy a kispesti Hofherr és Schrantz Gépgyár államosításával jött létre a Vörös Csillag Traktorgyár, Tisóczki István egy már ott készültre ült fel gépmustránk során. Nemcsak termelő, hasznos munkát végző gépek érdeklik, oldalkocsis BMW-motor és évszázados autó is gyarapítja különlegességeit.

– Tulajdonképpen ebben nőttem fel, a gépek szeretetét édesapámtól örököltem. Az első Hoffert – ha jól emlékszem – négy évtizede, 23 esztendősen vettem meg és újítottam fel, még ma is jól működik – emlékezett István a kezdetekre. Büszkén mondta, hogy üzemképes, az 1910-es évekből származó önjáró gőztraktora is van. – De ezzel felvonulásokon nem veszek rész, nagyon balesetveszélyes, a gőznek óriási a feszítőereje – tette hozzá. Kijelentését alátámasztandó elmesélte, Amerikában egy felvonuláson felrobbant egy gőztraktor, ami 50 méteres körön belül nagy tragédiát okozott.

A gépeket körbesétálva visszaértünk a darálóhoz, és Tisóczki István a tenyerében megmutatta az addig végzett munka eredményét.