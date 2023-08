Hódmezővásárhely, BudapestLapunk, a Délmagyarország 2021 decemberében mutatta be a vásárhelyi kislányt, Béres Vikit és családját. A mindig mosolygós kislány agybénulással született édesanyja terhességének 33. hetében.

Egy ultrahangvizsgálaton kiderült, hogy a köldökzsinór­ban a nagy artéria elzáródott, az anyukának alig volt magzatvize. A babának víz került a tüdejébe, a hasüregébe, a kis szíve alig vert. Hódmezővásárhelyen azonnal elvégezték a császármetszést.

Kiderült, csecsemőkori agybénulása van

Viki 1480 grammal és 40 centivel született. Szülei a következő hetekben azt tapasztalták, hogy a kislány nem forgatja a fejét, nem rugdalózik, mint kortársai. Neurológus és Dévény-tornász segítségét kérték. A folyamatos fejlesztések hatására Viki egyéves kora után megtanult gurulni, kúszni, másfél évesen mászni. Nem sokkal ezután kiderült, Viki epilepsziás is. Amikor ennek okát kutatták, kiderült, hogy a gyermeknek csecsemőkori agybénulása van, emiatt maradt le a mozgás- fejlődésben is.

Vikinek minden olyan mozdulat elsajátításához, ami más kisgyermeknek magától jön, hatalmas energiabefektetésre, sok-sok időre, türelemre van szüksége, és sokszor fájdalma­kat kell elviselnie.

2021 karácsonya előtt lapunkban is gyűjtést indítottunk, hogy Viki a solymári Borsóházban havonta részt vehessen egy intenzív terápián. Kíváncsiak voltunk, hogy jelenleg hol tart a mozgásfejlődésben.

Időközben Budapestre költöztek

Sok változás történt Viki életében. Édesanyja, Béres Alexandra egy ideje egyedül neveli a kislányt. Ők ketten és az anyai nagymama Budapestre költöztek, hogy Viki a Pető Intézet óvo­­dájába és a speciális fejlesztésekre járhasson.

A fővárosban kezdtek új életet.

– A Sára Lépteiért Alapítvány és a Délmagyarország is gyűjtést hirdetett, a befolyt segítségből egy évig minden hónapban jártunk intenzív fejlesztésre a Borsóházba. Nagyon jó eredményeket értünk el. Viki egy éve már 2-3 percig is meg tudott állni. Ez nagyon nagy munka, sok gyakorlás eredménye volt. Csakhogy ahogy nőtt a kislányom, egyre jobban feszültek a lábizmai, már a speciális cipő sem segített – tudtuk meg az édesanyától, Alexandrától, aki Budapesten hallott egy barcelonai orvosról, az orosz származású Igor Nazarov sebész-ortopédusról.

– Ő rendszeresen jár Budapestre. Az első állapotfelmérő vizsgálatot, idén januárban, ingyen végezte. A ki­­lencvenes években fejlesz­tett ki egy olyan műtéti eljárást, amivel a Vikiéhez hasonló problémájú gyermekeken segít, hogy lazábbak legyenek az izmaik. Ez egy invazív beavatkozás, amely a bőr alatti bemetszésekkel jár a test problémás területein. Nazarov doktor minél hamarabbi műtétet javasolt, amit május 2-ra tűzött ki. Addigra Viki a lábfeszülése miatt már nem tudott egyedül megállni sem. A műtét ára 1,8 millió forint volt, plusz az útiköltség és a kinntartózkodás költségei. Azt is tudtuk, hogy az operáció önmagában nem elég, hanem utána folyamatos rehabilitációra lesz szükség. Mi nem tudtuk volna édesanyámmal előteremteni a költségeket. Ismét a szegedi Sára Lépteiért Alapítványtól kaptunk támogatást. Ők segítettek összeszedni ezt a hatalmas összeget – tudtuk meg az édesanyától.

A műtét után nyújtózkodni is tudott

Viki testén összesen 28 bemetszést végzett a specialista, nemcsak a lábain, hanem többek között a vállain, kezein, a csípőjén is.

– Ez így biz­­tosan borzalmasan hangzik. Szerencsére a kislányomnak csak 1-2 napig voltak fájdalmai. Hogy hasznos volt a műtét, már nem sokkal a beavatkozás elvégzése után kiderült. Három hétig nem volt szabad Vikinek lábra állnia. De így is olyan mozdulatokat tett, amiket azelőtt soha, például mozgatta a lábujjait, a lábfejét. A bemetszéseknek köszönhetően Viki tudott nyújtózkodni is. Nagyon nehéz volt visszatartani, mert állandóan fel akart állni, olyan volt, mint egy kiscsikó. Nagyon jó érzés volt, hogy nem feszülnek az izmai. Teljesen felszabadult, jobb lett a kedve, az étvágya. Jobbakat aludt, jobban koncentrált. Ezek a „mellékhatások” azóta is megmaradtak. Három hét múlva, amikor végre ráállhatott a lábára, teljesen letette a sarkait, amit azelőtt soha nem tudott. A kezét pedig teljesen fel tudta emelni a füle mellé, korábban a vállizmai ezt sem engedték. Ezek számunkra hatalmas eredmények – sorolta az édesanya. Igor Nazarov ja­nuárban vizsgálja meg ismét Vikit, ekkor derül ki, kell-e újabb műtét.

Robot is fejleszti a kislány mozgását

A műtéti költségek kifizetése után a gyűjtésből 2 millió forint maradt a rehabilitációra. Most az Apróka Fejlesztőházba járnak Budapesten, ahol hetente kétszer személyre szabott gyakorlatokat végez Viki. Havonta egy hétig pedig az intenzív fejlesztés jegyében mindennap járnak a foglalkozásokra. Most kezdték a heti két robotterápiát. A Prodrobot egy olyan mozgásfejlesztő eszköz, külső vázszerkezet, amely a mozgásszervi fogyatékosság esetén az elveszített vagy károsodott funkciókat fejleszti. A robottal a törzs megtámasztása mellett az alsó végtag mozgatása érhető el, részleges vagy teljes testsúlyterhelés mellett, ezzel is segítve az állást, járást, lépcsőzést – olvastuk róla.

– Így, a robotterápiával együtt heti 4 foglalkozáson ve­­szünk részt, az ötödik napon pedig úszásra járunk, ami nemcsak a mozgásfejlesztés miatt, hanem lelkileg is szükséges Vikinek. Nem olyan egy­­szerű ennek a helyzetnek a megélése, kell, hogy „igazi” gyerekkora is legyen. Ez afféle pihenőnap. Egyébként Viki jól visel minden terápiát. Sajnos az utóbbi időkben az epilepsziával is meggyűlt a bajunk. Két rohama is volt Vikinek, kórházba került, az intenzív osztályra. Most fokozatosan térünk át az új gyógyszerre – mondta az édesanya.

Viki Nagyon szeret óvodába járni

A kislány óvodába is jár, na­ponta 9-től 13 óráig, a Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodájában speciális ellátást kap, konduktorok is foglalkoznak vele. Így délelőttönként, félállásban Alexandra dolgozni is tud, utána mennek a fejlesztésekre.

Viki járókerttel sétál, akár 500 métert is megtesz. A műtét óta már nagyobbakat tud lépni. Most szinte szalad az édesanyja mellett a kis járókeretével. Továbbra is egy kis mosolygós szeretetbomba. Az óvoda nagyon jó hatással van rá. Időközben szobatiszta lett, ami ugyancsak hatalmas eredmény.

– Ezek mind olyan jelek, amelyek arra utalnak, hogy Viki rendben lesz, csak a saját maga tempójában – összegezte az anyuka. Igyekszünk édesanyámmal mindenben helytállni. Nagyon sok erőt ad, hogy látjuk Viki fejlődését, boldogságát.

Alexandráék, hárman az anyukájával most albérletben élnek Budapesten. Mindketten dolgoznak, szükség is van erre, mert csak az albérlet havi 180 ezer forint, és a fejlesztések sem olcsók, a robotterápia például óránként 30 ezer forint.

Aki segítséget szeretne nyúj­tani Viki mozgásának fejlesztéséhez, megteheti az alábbi szám­­laszámon: Béres Alexand­­ra MKB Bank HU 50 1030 0002 1069 9182 4901 0017.