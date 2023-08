Egészen vasárnapig tart a Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó Lisszabonban, ahova több mint 1300 magyar fiatal érkezett. A csapatnak része a Szeged-Csanádi Egyházmegye delegációja is Köllő Sándor káplán vezetésével. A katolikus egyház legnagyobb ifjúsági rendezvénye számos spirituális, zenei, kulturális, színházi, képzőművészeti, szabadidős és sportprogramot kínál a résztvevőknek. A fesztiválon már Ferenc pápával is találkoztak a fiatal zarándokok, akik csütörtök este a VII. Eduárd Parkban fogadták ünnepélyesen a Szentatyát, aki arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy Isten úgy szereti őket, ahogy vannak: „pontosan úgy, ahogy vagy, smink nélkül”.

Fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye

Köllő Sándor péntek reggel telefonon számolt be lapunknak az eddigi élményeikről. Elmondta, zsong a város, hiszen több tízezer ifjú zarándok érkezett Lisszabonba, egyházmegyénk fiataljai pedig nagyon lelkesek, már az első napokban sok élménnyel gazdagodtak és megismerkedtek más országok katolikus diákjaival. Beszámolt arról is, hogy minden nemzet kapott egy saját templomot és plébániát, ahova beköltöztek és ahol a saját anyanyelvükön mutatnak be szentmisét.

Mint megtudtuk, a Szentatya egészen vasárnapig marad, hiszen a találkozó középpontjában a pápával való közös ünneplés áll. Köllő Sándor megjegyezte, Ferenc pápa celebrálja majd a vasárnapi zárómisét a Campo da Graça-ban, ide zarándokolnak majd el szombaton, este pedig virrasztást tartanak.

Fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye

A portugál városban a fesztivál mellett a Kiengesztelődés Parkja, az Öröm Városa és a Hivatások Expója is várja egyházmegyénk fiataljait, akik keresztény örömmel átitatott események sokaságába futhatnak bele. Az Öröm Városa a köztünk élő Krisztus felismerésének a helye, míg a Kiengesztelődés Parkja lehetőséget kínál a fiatalok számára, hogy a gyónás szentségén keresztül találkozzanak az irgalmas Istennel. Emellett a Hivatások Expója programjainak célja az, hogy segítse a fiatalokat élethivatásuk felismerésében, legyen szó a szakmájukról vagy az Istennek szentelt hivatásuk megtalálásáról.

A katolikus egyház nemzetközi rendezvényét háromévente szervezik meg, a koronavírus óta azonban most először tartották meg a találkozót, és hét év után adott otthont annak újból európai város.