Székkutas külterületi részén, Csicsatéren él Vörös Ilona. A nyugdíjas asszony sok időt tölt a kertben, szinte mindent maga termeszt, ami a konyhaasztalra kell. Ilona különös gonddal neveli a növényeit, amik szép, egészséges terméssel ajándékozzák meg a januárban 80. születésnapját ünneplő asszonyt. A paradicsomjai hatalmasak, az idei, eddigi legnagyobb 68,5 dekagramm volt.

Huszton nőtt fel, 21 évesen került Magyarországra

Vörös Ilona 1944-ben született Kárpát-Ukrajnában, Huszton, ami akkor újra magyar terület volt, de sajnos nem sokáig. Ilonának nem jutott könnyű élet. Édesapját, aki fogságba került, csak 13 éves korában ismerhette meg. 21 évesen került Magyarországra, akkor ment férjhez. Családjával éltek Budapesten, Hódmezővásárhelyen, majd Ilona Székkutas csicsatéri részén telepedett le. Férjével három gyermekük született, két fiú és egy lány. Sajnos mára a férjét és egyik fiát is elvesztette.

– Nagyon jó döntés volt tanyára költözni. Itt Csicsatéren csend van és nyugalom, de vannak szomszédaim, vagyis nem vagyok elszigetelődve. A tanyát kicsinosítgattam, a kertet pedig magam művelem. Szinte mindent megtermelek, ami a konyhaasztalra kell – mondta Ilona asszony, aki megmutatta a paradicsomkertjét, ami alapterületre ugyan kicsi, de a tövek szinte roskadoznak a hatalmas zöldségektől, amik hivatalosan gyümölcsök.

Saját magról neveli a palántákat

– Van egy kicsi üvegházam, ott nevelem a palántákat, méghozzá saját magjáról. Hogy milyen fajta ez a nagy termést hozó paradicsom, nem tudom. Anyukám kapta még jó 20-25 évvel ezelőtt. Azóta mindig szedtünk belőle magot a következő évi terméshez. A paradicsomjaim már palánta korukban megkapják, ami jár nekik. Kiültetés előtt jól megtrágyázom a leendő gödreiket. A töveket megfelelő távolságra ültetem, rendszeres időközönként tápoldatozom, trágyázom, folyamatosan kacsozom, megszabadítom a felesleges ágaktól, levelektől. Így is alig bírják a tövek a paradicsomok súlyát – sorolta a gigaparadicsomok titkát Vörös Ilona, aki, ha nem esik, reggel és este is meglocsolja a paradicsomokat, szigorúan a tövüknél.

– Sem a levelek, sem a termés nem szereti a felülről kapott sok vizet. A levelek megbetegedhetnek, a paradicsom pedig megrepedhet. Ezért az egyik ágyásom fölé fóliát is húztam, így védem az ültetvényt a sok esőtől, jégtől, amik mostanában gyakran előfordultak, különösen a csapadék. Úgy voltam vele, hogy ha kár éri a másik ágyást, akkor legalább a „fedettből” maradjon nekem termés.

A paradicsom egy részét lefagyasztja

Ilona elmondta, a palántákból jutott az ismerőseinek is, és mindenki szuperlatívuszokban beszél a termésről. A paradicsomok nemcsak nagyok, de finomak, húsosak is. Tavalyelőtt 85 dekás paradicsomja is volt, az idei rekorder, legalábbis egyelőre, 68,5 dekagrammos. Ezt Ilona veje mérte le, ő ajánlotta a Délmagyarország figyelmébe az óriásparadicsomot, és termesztőjét, miután hírt adtunk arról, hogy Mindszenten 65 dekás paradicsomot termesztett Ágoston-Kiss Katalin. A csicsatéri paradicsom ennél is nagyobb lett és nem úszta meg a sorsát, természetesen megették.

Ilona azt is elmondta, a nagy paradicsomok akkor a legfinomabbak, ha a szedés másnapján fogyasztják el. Termeszt Lucullus paradicsomot is, ami kisebb méretű.

– Ez egy kicsit keményebb paradicsom. Ennek a fajtának több idő kell fogyasztás előtt, pár napot is állhat, akkor lesz finom. Ebből a fajtából szoktam lefagyasztani télire. Megmosom, kettévágom, bezacskózom. Amikor télen előveszem, leszedem a héját, ami könnyen lejön. Hideg vízzel leöblítem és olyan, mintha a kertből hoztam volna be – árult el egy nála jól bevált praktikát.

Ilona a paradicsomok zömét befőzi, ivólét készít belőlük, illetve lecsót is tesz el, mert azt is nagyon szereti a család és a kertben megterem hozzá a paprika és a hagyma is. A csalamádéba is kerül a paradicsomból.

