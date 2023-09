Legyen szó barátokról, családról vagy a párunkról, az alábbi ötletekkel a mindennapi teendők mellett – vagy épp azokkal karöltve – is lesz rájuk időnk.

Vacsorázzunk együtt!

Ha azt érezzük, hogy nem töltünk elegendő minőségi időt a szűk családdal, akkor jó ötlet rendszeresíteni a közös vacsorákat. Ez különösen a hétköznapokon kézenfekvő, amikor általában mindenki időben hazaér. Főzzünk – vagy ha nincs időnk, rendeljünk – valamit, üljünk le együtt az asztalhoz, kapcsoljuk ki a tévét és hagyjuk a másik szobában a telefonokat! Ilyenkor csak egymásra figyeljünk, osszuk meg a napunkat, az élményeinket, problémáink vagy bármilyen gondolatunkat!

Persze ez egyszerűbb, amikor még csak ketten vagyunk vagy a gyerekek olyan kicsik, hogy egyelőre nincsenek önálló programjaik. Viszont később sem lehetetlen, akár tinédzserekkel sem, csak igényel némi kompromisszumkészséget és szervezést. Fontos természetesen, hogy ezekre a közös étkezésekre ne kötelezőként tekintsenek!

Kezdjük egy közös hobbiba!

Régóta beszélgetünk a barátnőkkel arról, hogy milyen jó lenne megtanulni kerámiázni? Esetleg a gyerekek már jó ideje nyaggatnak minket azzal, hogy szívesen lovagolnának? Vagy a párunk szeretne elsajátítani néhány konyhai trükköt? Szuper, ugyanis a közös hobbik remek lehetőséget adnak arra, hogy minőségi időt tölthessünk együtt! A hobbi ugyanis olyasvalami, amit (jó esetben) nagy kedvvel és rendszeresen végzünk, így garantáljuk, hogy bizonyos időközönként mindenképpen legyen egy izgalmas, közös időtöltésünk.

Ajándékozzunk élményeket!

Amikor közeleg egy születésnap vagy egy nagyobb ünnep, mint a karácsony, mindenki hajlamos a netről rendelni vagy a legközelebbi plázából beszerezni valamilyen tárgyi ajándékot. De mi lenne, ha mi ezentúl inkább élményajándékokkal készülnénk ezekre az alkalmakra? Ezek egyrészt sokkal izgalmasabbak és személyesebbek, másrészt a közösen eltöltött idő ajándékát bónuszként kapja a másik fél.

Nincs ötletünk, hogy milyen élményajándéknak örülne az ajándékozott? Nos, ma már rendkívül sok lehetőség közül választhatunk: borkóstolók, főzőestek, tandemugrás, helikopteres városnézés, koncertek, színház, masszázs és még sorolhatnánk. Ezek között biztosan megtaláljuk az ideálisat!

Sportoljunk együtt!

A sport remek közösségépítő elfoglaltság, ráadásul az egészségünk is hálás lesz érte, így tanácsos minden héten több alkalommal, rendszeresen mozogni. Ha pedig egyébként is szeretünk mozogni, miért ne csinálhatnánk azt társaságban, a szeretteinkkel?

Attól függően, hogy mennyi embert szeretnénk bevonni, számos lehetőségünk adott. Ha csak a párunkkal lennénk többet, akkor kezdjünk el egy közeli parkban tollasozni, ha az egész családdal töltenénk több időt, akkor röpladbázhatunk vagy éppen kipróbálhatjuk, milyen az amerikai foci!

Tegyük el a telefont!

Bármikor is együtt van a család vagy a baráti társaság, kollektíven tegyük el az okos telefonokat, tableteket, laptopokat! Így nemcsak több, de minőségibb időt is szánhatunk egymásra. De az is remek megoldás, ha minden héten kijelölünk egy-egy idősávot, amikor egyáltalán nem használjuk ezeket az eszközöket. Ez lehetőséget ad arra, hogy 100%-ban az adott pillanatra és a körülöttünk lévő emberekre koncentrálhassunk, ráadásul a digitális detox a mentális egészségünknek is jót tesz – amiből mi és a környezetünk is profitálhat.

Házimunka? Csináljuk együtt!

Ha több számunkra fontos emberrel élünk együtt, könnyen megeshet, hogy egy idő után már csak „rutinból” élünk egymás mellett és nem feltétlenül együtt. Ilyen esetben különösen fontos, hogy minden pillanatot megragadjunk egy kis közös időtöltésre. Erre alkalmas lehet akár egy olyan hétköznapi dolog is, mint a házimunka, pontosabban annak megosztása. Ha régóta szeretnénk már kiválogatni azt a nagy kupac magazint, amit a sarokban áll, csináljuk együtt! El kellene menni nagybevásárolni? Induljunk el közösen! Ezzel gyakorlatilag összekötjük a kellemeset a hasznossal.

Ne vigyük haza a munkát!

Ha az irodából hazatérve rendszeresen leroskadunk egy nagy adag munkával az étkezőasztal mellé, az nemcsak számunkra megterhelő, hanem a társas kapcsolatainkra is rossz hatással lehet. Ilyen esetben érdemes elgondolkodni azon, hogyan tudnánk egy egészséges munka-magánélet egyensúlyt kialakítani. Ez persze nehezebb, ha otthonról, illetve rugalmas munkaidőben dolgozunk, de néhány szabály kialakításával és következetes betartásával egyáltalán nem lehetetlen!

Íme néhány példa. Az irodából kilépve kapcsoljuk ki a munkahelyi telefont, igyekezzünk mindennel még ott végezni, ha a munkaidőn belül nem megy, inkább maradjunk egy kicsit tovább vagy másnap induljunk hamarabb! Otthon szabjunk határokat: legyenek területek a házban vagy lakásban, amelyekbe nem vihetjük be a munkát, és amint lecsukjuk a laptopot, legyen vége a munkanapnak!