Fuss a bajnokkal – ezt a címet kapta az a jótékonysági futás, amelyet szombaton 10 órától rendez meg az Algyői Generációk Egyesülete, és amelyen részt vesz Kopasz Bálint olimpiai bajnok kajakozó, a település díszpolgára is. A Fehér Ignác Általános Iskola udvarából induló futás 3 ezer forintos nevezési díjából befolyt teljes összeget a Gyermeksebészet a műtétre váró gyermekekért Alapítványnak ajánlják fel a szervezők. Oláh Dánieltől, az Algyői Generációk Egyesületének elnökétől megtudtuk, első alkalommal szerveznek futást azért, hogy felhívják a helyiek és környékbeliek figyelmét a mozgás és a önkéntes társadalmi felelősségvállalás fontosságára, ezért is ajánlják fel a bevételt gyerekekkel foglalkozó szervezetnek. A résztvevők jutalomban is részesülnek, befutóérmével és ebéddel kedveskednek azoknak, akik lefutják a 3 vagy 7 kilométeres távot.