Drámatagozatosként magamon is tapasztaltam a drámapedagógia hatásait, a személyiségfejlesztést, egy-egy mű mélyebb megértését és a közösségerősítést illetően is. Szerintem a tanítás minden területén helye lenne. Azáltal, hogy nem kész anyagot adunk át, hanem a játékon keresztül problémákat boncolgatunk, megoldásokat keresünk, az élmények sajáttá válnak, sokkal intenzívebb a hatás a tudás és a személyiség gazdagodása szempontjából is