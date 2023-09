Ha sétálnál egy nagyot a Füvészkertben, de nem szeretnéd otthon hagyni négylábú barátodat, akkor várunk Benneteket október 8-án, vasárnap egy rendhagyó Kutyás Napon.

Fontos, hogy a kertben sehol nem veheted le kutyádról a pórázt, hiszen nem csak ti lesztek itt, hanem más látogatók is. Kérjük, ezt akkor is tartsátok be, ha egy nagyobb füves területen sétáltok. A Füvészkertben található tavakban, vizekben tilos a fürdés! Az üvegházakba sajnos nem tudtok együtt bemenni, de a kert többi részén közösen barangolhattok.

Azt ugye mondani sem kell, hogy a kutyapiszkot mindenki szedje össze kutyája után! A megváltott, 500 Ft-os kutyabelépő mellé mindenkinek jár egy-egy zacskó.