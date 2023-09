Az edzősködést a SZEOL-ban kezdtem, Kovács Gábor és Oláh Tamás korosztályos válogatott lett abból a tehetséges csoportból. Egyébként voltak bennem kérdőjelek pályafutásom zárásakor. Sportolóként csak magamra kellett koncentrálnom, arra, hogy minél jobb formában legyek és azért mindent megtegyek. A tanárnak és az edzőnek a gyerekekre is figyelnie kell. Abban nem voltam biztos, ez sikerül-e, de szerencsére nem okozott gondot, valószínűleg azért is – mint már volt róla szó –, mert fejben is le tudtam zárni életemnek azt a szakaszát, így probléma nélküli lett a civil pályára való átállás. Ez történt a tanári hivatás végeztével is. A Piaristától nem szakadtam el, továbbra is rendezek ott korosztályos versenyeket