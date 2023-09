Színek, stílusok, formák

A térkő szinte bármilyen alakban, színben és felületkiképzéssel elkészíthető. A halvány és természetes megjelenéstől – mint a bézs –, a legegyszerűbb szürke vagy antracit színeken át a természet színvilágát tükröző, több tónusból álló mosott színárnyalatokig. Egyes antikolt kövek tökéletesen beilleszthetők az ódon környezetbe, mások pedig még határozottabbá tehetik a mértanias megjelenésű, modern házakat. Mivel a térkő alapanyaga a beton, szinte bármilyen formában elkészíthető, legyen az a hagyományos tégla méretaránya, egy egészen különleges mandalaszerű mintázatot kiadó alakzat vagy éppen a klasszikusnak mondható, kombinált mintázatban lerakható térkő. Változatos, sokszínű és akár izgalmas is.

A térkövezés előnyei

A precízen megtervezett és gondosan kivitelezett térkövezés számos előnnyel jár. Ha csupán néhány okot sorolhatnánk fel, ezek biztosan köztük lennének:

- Tartósság és kopásállóság: Az SW Térkövek kiváló minőségű és gondosan válogatott anyagokból készülnek. A korszerű gyártástechnológia okán rendkívül tartósak és ellenállóak a kopással és az időjárási viszonyokkal szemben.

- Tervezési szabadság: A térkövek formai megjelenése, a különböző használati funkcióknak megfelelő térkő vastagság, és a változatos formai gazdagság az oka, hogy a burkolatok megálmodásánál a burkolat tervezőjének szinte szabad keze van. Minden funkcióra készülnek nagyon változatos megjelenésű kövek az alacsony kitettségű teraszoktól, a nagy kamionforgalmú ipartelepekig és parkolókig.

- Esztétikai megjelenés: A térkő lehetőséget nyújt a stílusos és dekoratív megjelenés kialakítására. A különféle térkő színek, mintázatok és formák segítségével egyedi és vonzó kültéri burkolatokat hozhatunk létre. A megfelelően kialakított térkövezés fokozza az ingatlan értékét és vonzerejét is. Egyes típusok (mint a Maroskő) akár 27 színváltozatban is elérhetőek.

Forrás: swterko.hu

- Könnyű javíthatóság: A térkövezett felületen az egyes elemek is kicserélhetőek. Ha például néhány kő sérül, vagy szennyeződik, az arra alkalmas szerszámmal kiemelhető és pótolható. Ha később újra kellene alakítani a teljes területet, vagy éppen hozzá kellene adni vagy eltávolítani egy részt, akkor könnyen felbontatható és újratelepíthető anélkül, hogy az jelentős kárt okozna. Ez kimondottan fontos lehet a közművek sérülése vagy cseréje esetén, mint amilyen a csőtörés.

- Fenntarthatóság: Bármennyire is furcsán hangzik, a térkő sok szempontbók akár környezetbarát építőanyagnak is számíthat. Ez az imént említett javíthatóság és újrafelhasználhatóság mellett abban is megnyilvánul, hogy a térburkolatként már fel nem használható kövek a bezúzás után ismét új beton alapanyagául szolgálhatnak, illetve a gyeprácskövek használatával a talaj nem lesz hermetikusan elzárva, a csapadékvíz szabadon áramolhat a talajba.

Forrás: swterko.hu

Egyszerű karbantartás

Némi gondoskodásra természetesen a térkövek esetén is szükség van. A gyommentesítés és a gyakori seprés mellett a legfontosabb a felület könnyebb tisztítása, amelyre kiváló lehetőséget nyújtanak az impregnáló szerek. Ezek az anyagok vízlepergető hatásuk révén nem hagyják, hogy a betonon tisztíthatatlan szennyeződések jelenjenek meg. Emellett a bevonat segít abban is, hogy a különleges színek hosszan díszíthessék az udvart.

Forrás: swterko.hu

Ez csupán néhány érv volt amellett, hogy miért érdemes térkövezni. Viszont minden esetben érdemes figyelembe venni az adott terület, a talajtípus jellemzőit és a várható terhelést, ezért a végső döntés meghozatala előtt érdemes konzultálni egy tervezővel, még annak ellenére is, hogy maga a térkövezés nem minden esetben engedélyköteles tevékenység.