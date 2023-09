Mi a sportuszodában zajló programra látogattunk el péntek délután, ahol 50 fős úszóváltót rendeztek. Mindkét iskolából 25-25 fiú és lány állt rajthoz, a medence körül pedig több százan bíztatták őket.

– Mint az állat, úgy fogunk szurkolni. Ha kell, én is beugrok a vízbe és lerántom a Radnótisokat

– ezt az SZTE Gyakorlós tábor egyik lelkes szurkolójától, a kilencedikes Zsombortól hallottuk még a rajt előtt. És ő még csak nem is a B-közép szurkolótábor tagja volt: a legkeményebb mag tagjai hangosbeszélővel, dobokkal, dudákkal felszerelkezve ugrálták és kántálták végig a váltót. A szurkolóversenyt kétségtelenül a gyakorló iskola nyerte, de egyébként az úszást is, majdnem 50 méterrel értek be hamarabb, mint a Radnótisok. Kellett is a szépítés, hiszen délelőtt 2:1-re a Radnóti nyerte a SZVSE-pályán rendezett atlétikai küzdelmeket.

Ez a rendezvény alapvetően a két iskola közti egészséges rivalizálást erősíti. De nagyon baráti a hangulat, hiszen a gyerekek többsége ismeri egymást. Ráadásul mindenki nagyon lelkesen és kulturáltan szurkol

– beszélt a SáRa Kupáról az egyik szervező, Táborosi Andrea. Hozzátette, ez kiváló esemény a kilencedikesek számára is, hogy megismerjék azt a légkört, amelybe gólyaként belecsöppentek.

A SáRa Kupa szombaton kézilabda, röplabda és focimérkőzésekkel folytatódik, utóbbi két sportágban rendeznek tanármérkőzéseket is.