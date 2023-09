A rendezvény egyik kísérőprogramja a megyeháza udvarára is sokakat becsalogatott: itt a veterán járművek kiállításán mindenféle csodát láthattak, a rozsdás motormatuzsálemtől a csillogóra felújított 1955-ös olasz BMW-ig. Az oldtimerek közül is kitűnt egy kis zöld motor, no meg a motorosa, aki szívesen mesélt büszkeségéről, az 1938-ban gyártott Ardie S125 típusú kétkerekűről, amit a háborúban találat is ért. Orosházi tulajdonosa, Albert János 1974-ben vásárolta meg 300 forintért, és úgy tudja, mindössze három gurul belőle az országban.