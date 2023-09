Szeptember 10-én, vasárnap 15 és 18 óra között tartják az első Kishomoki Családi Napot a Kiskosár szervezésében, amely keretein belül lesz pacitaxi, ugrálóvár, kézműveskedés, arcfestés és táncház is. A Kiskosár Vásár Facebook-oldalán felsorolták az árusokat is: kecsketejjel és abból készült kézműves sajtokkal ott lesz a rendezvényen a Kere-Kecske; kézzel készített, egyedi nyakörvekkel, pórázokkal és például díszpárnákkal a Fanbastisch; elhozza termékeit a Sóshalom Kincsei Kertészet; csendeskönyveket mutat be a BaReRo Handmade; a Szentesi Méz mézkülönlegességekkel, gyógyító mézekkel, szörpökkel és többek között szárított zöldségekkel és fűszerekkel mutatkozik be; a Novák kézműves hentesáru pedig 16-féle grillkolbászt és töltött húsokat is kínál.

A gyerekeket ingyenes ugrálóvárral, akusztikus élőzenével, arcfestéssel és pacitaxival várják.

Az ingyenes rendezvényre vasárnap 15 és 18 óra között a Kishomoki Rendezvényház udvarán, a Nádtető utca 10. szám alatt várják az érdeklődőket.