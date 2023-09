Timár Kriszta és Arany T. János újságírók ezúttal is belevetették magukat a következő napok vármegyei programkínálatába. A fő attrakció a szegedi repülőnap lesz, de beszéltek még többek között a makói hagymafesztiválról, a deszki ajvárfesztiválról, a Bortérről és a Bánya BBQ & Blues -ról is - mely utóbbi a gasztronómiára kihegyezett kollégának meglepő módon újdonság volt. De szó esik a műsorban a Szegedre érkező előadókról, Nick Vujicicról és Görög Ibolyáról, valamint mozi helyett most a streamingszolgáltatók sikersorozatai estek áldozatul a filmes blokknak.