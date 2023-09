A Délmagyar Podcast legfrissebb adásában Kőházi Edinával, a Petőfi Telepi Művelődési Ház közösségszervező-, fejlesztő munkatársával hallgathatnak meg egy beszélgetést. Edina mesél arról, hogy milyen programok várhatóak a közeljövőben a művelődési ház szervezésében. Így például felmerül a Halloween alkalmából tervezett eseményük is, amely esetén amerikai mintára a gyerekek házról-házra járva ijesztgetik az ott lakókat és édességre várva kopogtatnak be egy-egy helyszínre. Emellett az állandó szakkörök, klubok is szóba kerülnek, mint például a kerámia szakkör vagy a mézeskalács sütési lehetőség. Utóbbi kapcsán kiállítást is szerveznek, ahol az elkészült munkákat lehet megtekinteni. Erről és még sok másról beszélgetünk Kőházi Edinával. Érdemes meghallgatni a Délmagyar Podcast legfrissebb adását.