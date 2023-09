Ezen a héten újra Hangai Józseffel, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikáció munkatársával beszélgettünk Gyógyír podcastunkban, így tudtuk meg azt, hogy az elmúlt 7 napban 928 esetet láttak el az életmentők a vármegyében. Ebből 427 alkalommal Szegeden nyújtottak segítséget. Az esetek a megszokottak voltak, különösebben kiemelkedő esemény nem történt.

A múlt heti adatok mellett a beszélgetésünk fókuszában a koffeintúladagolás állt a szeptember 29-ei kávé világnapjához kötődően. A mentőtiszt közölte, a koffein a szervezetben stimuláns hatást vált ki, és egészen napi 400 milligrammnyi mennyiségig olyan pozitív hatást vált ki, mint a teljesítőképesség növekedése, az Alzheimer-kortól való bizonyos fokú védelem, vagy az antidepresszáns hatás. Megjegyezte, ez a mennyiség körülbelül 5 eszpresszónak felel meg, de a 250 milliliteres energiaitalokból sem érdemes 4-5-nél többet elfogyasztani, hiszen jellemzően 80 milligrammnyi koffein van 1 dobozban.

Hangai József rámutatott, aki túllépi az említett mennyiséget, arra számíthat, hogy jelentősen megemelkedik a vérnyomása és a pulzusszáma, valamint fejfájás, szédülés, nyugtalanság, izom- vagy kézremegés jelentkezik nála, de akár egy pánikszindróma is kialakulhat. Ez alapellátási ügyeleti kategória, viszont ha jelentős mellkasi fájdalom is társul a tünetekhez, vagy adott esetben egyéb társbetegségekkel is rendelkezik az illető, akkor mindenképp mentőt kell hívni.

Érdemes meghallgatni a delmagyar.hu oldalon elérhető beszélgetést, ugyanis abban alaposan elmagyarázza a mentőtiszt, hogy mikor kell a 1830-at tárcsázni, és mikor van szükség a 112-es hívószámra.