Boldog ember az, akinek diófa díszíti az udvarát. Olyan klímát varázsol a kertbe a nyári kánikula idején, amiért irigykednek a szomszédok. A csodás lombkorona mellett általában bőséges terméssel is ellátja a gazdáit, igaz, cserébe ősszel az ember nem győzi összeszedni a leveleket. Idén azonban sokan panaszkodtak, hogy kevés lett a dió, ha van is, fekete, vagyis ehetetlen. Hogy mi okozta ezt a problémát, egyáltalán, milyen gondoskodást igényelnek a diófák, erről kérdeztük meg ezen a héten Sipos gazdát, Sipos József növényorvost, akitől azt is megtudakoltuk, hogy komposztálható, vagy nem komposztálható a diófa levele, illetve mi legyen a megpucolt dió héjával?