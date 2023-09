Ismét jelentkezik programajánló podcastunk. Timár Kriszta és Arany T. János újságíró kollégáink ezen a héten sokat beszélgetnek a műsorban az önfejlesztésről, mivel több ehhez kapcsolódó programot szerveznek Szegeden.

Minimálisnál is kevesebb szakértelemmel értekeznek a Bor tér italkínálatáról, valamint a rovarfogó növények működési elvéről, illetve ajánlanak koncertet, színházi előadásokat és családi programokat is. Nem maradhatott el a héten sem a filmajánló, ennek kapcsán pedig arról is elmélkednek, vajon van-e film, amelyik jobb, mint a könyv, ami alapján készült.