A soron következő Délmagyar Podcastban Széll Zoltánnal, a Tápai Hagyományőrző Egyesület elnökével beszélgetünk az egyesület történetéről. Emellett szó lesz arról is, hogy milyen hagyományokat is jelenítenek meg a csapat tagjai, illetve hogyan adnak elő egy-egy ünnepkörhöz kapcsolódóan. Széll Zoltán elmeséli, hogy miért és hogyan csatlakozott a szervezethez, s később hogyan vált annak vezetőjévé. Továbbá személyes sikerélményeit is megemlíti. Érdemes hallgatni a Délmagyar Podcast legfrissebb adását!