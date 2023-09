Tökös időszak elé nézünk. Most van a tökbetakarítás ideje, már akinek jól sikerült a termése. Hogy milyen buktatókkal néztek szembe a termelők, megtudhatjuk Sipos gazdától, Sipos József növényorvostól, aki azt is elárulta, a tök rendkívüli módon élelmes növény. A talaj tápanyagtartalmát, de ha van, a káros anyagait is összegyűjti.

Terebélyes az inda- és a gyökérrendszere is. A tök nem nagyon szereti az erős napfényt, nem volt véletlen, hogy régen a kukorica közé ültették. A beszélgetésből az is kiderül, hogy mit jelent az amerikai nővérek módszer.