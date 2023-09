Erre a hétvégére is jutott még gasztrorendezvény vármegyénkben, ezek természetesen nem maradhattak ki aktuális programajánló podcastünkből. Timár Kriszta és Arany T. János újságírók ezúttal kibeszélik, mit keres a tökfesztiválon a halászlé, és miért nem jó ötlet benevezni a csilislecsó-evő versenybe. De a Mentor(h)áló mostani előadása kapcsán arról is elmélkednek, vajon Johnny kolléga valóban megfelelően bánik-e mindig a szavaival, és az is kiderül egy amatőr színházi előadás apropóján, melyik kollégánk készült színésznek. Hallgassák őket, és válogassanak velük a következő napok programkínálatából.