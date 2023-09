Harminchat bográcsban rotyogott az étel szombaton délután. Az eddigi tizennégy főzőversenyből csak egyet hagyott ki Hajdú Tamás, aki már minden létező díjat elvitt, jelenleg a vándorkupát őrzi. De nem a díjak a fontosak, hanem hogy mindenki jóllakjon, és számára az az elégtétel, amikor a zsűri nála vacsorázik, jegyezte meg nevetve.

A borászatot képviselő alpolgármester, Gyovai Gáspár is részt vett a káposztafőzésben a csapatával. Mindig felosztják, ki főzzön, tavaly az alpolgármester volt a szakács. Most Tóth Szabolcs, az egyik bentlakásos intézmény szakácsa vállalta az étel elkészítését, bizalmat szavaztak neki, remélik, finom lesz, mosolygott az alpolgármester. Úgy látja, a csongrádiak körében nagy sikert aratnak a hasonló rendezvények, Bokroson már készülnek a szeptember 30-i a szüreti felvonulásra és bálra is.

Aki dolgozik, az is egyék

Hagyományos tálalásban, fatálon vitte a zsűri elé a húsos káposztát a Ba-ba Barátom elnevezésű csapatból Kátai László, aki feleségével, Erzsikével főzött. Füstölt szalonna és füstölt oldalas került a káposzta mellé a bográcsba, Bár helybeliek, a fesztiválon most először főztek, de nem a díjazás motiválta őket, nagyon vidáman töltötték az időt a baráti társaságukkal, a főzőhelyükre egy jókora fehér kályhacső is ráirányította a figyelmet.

Egy korábbi kiváló sportolót is felfedeztünk az asztaloknál, a világ- és Európa-bajnok vízilabdázó Szremkó Krisztina személyében. A Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda kollektívája is kitelepült a közös főzőcskézésre, összesen mintegy húszan, ez az előző években is szokásuk volt az uszoda dolgozóinak. Krisztina csak most csöppent bele, hiszen egy hónapja vezeti a gyógyfürdőt, de ezt a csapatépítésre is kiváló programot természetesen támogatta, sőt húsos káposztájukból az is ehetett, aki dolgozott, mert váltották egymást a műszakok az asztalnál. Krisztina azt vallja, a sportoló étrendjébe minden belefér, csak a mértékre kell figyelni.

A káposzta 36 arca

A kora délutántól kora estig tartó főzés aztán sokféle káposztás ételt eredményezett: hagyományos húsos, székely-, gluténmentes- és cigánykáposzta is készült, de volt káposztás malackodás is, szerencsére csak a bográcsban, a Csongrádi Színtársulat pedig mi mást, mint Bagira főztjét készítette el, sőt még zsiványok is bogrács mellé telepedtek. Érkeztek Dunántúlról, de a legtávolabbról egy lengyel delegáció vendégeskedett a fesztiválon. A háromtagú zsűri értékelte az ízvilágot, az étel küllemét és a tálalást, hagyományos és kreatív kategóriában.

A falatokat akár le is lehetett dolgozni, mert az esti programban az Alföld Néptáncegyüttes tartott táncházat, majd a szüreti hétvégét a harmonikás énekes, Szabó Ádám fellépése koronázta meg.