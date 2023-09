Így hát nem meglepő, hogy egyre több külföldi vállalkozó dönt úgy, hogy Magyarországon indítja el a cégét. Ugyanakkor a hazai jogszabályok ismerete, betartása bonyolult lehet számukra, a cégalapításhoz szakértői segítség a firmaxhungary.com oldalon vehető igénybe, amennyiben szükségük van rá.

Miért érdemes Magyarországon vállalkozni?

A központi elhelyezkedés, valamint a fejlesztésekre, innovációra nyitott szemlélet csak néhány dolog a sok közül, ami miatt egy külföldinek megéri az országban vállalkozni. Emellett az is nagyon vonzó lehet, hogy a magyar kormány különféle kedvezményeket, illetve támogatásokat biztosít a külföldi cégalapítóknak, hogy ezzel is növelje a vállalkozói kedvüket.

Így zajlik a magyar cégalapítás folyamata

A magyar cégalapítás egy több lépésből álló folyamat, ami a cégforma kiválasztásával kezdődik, ezzel kapcsolatban ugyanis többféle opció is létezik, például korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság és részvénytársaság alapítására is van lehetőség. Meg kell szerezni a szükséges engedélyeket, adószámot kell igényelni, bankszámlát kell nyitni és be kell bejegyeztetni a céget.

Magyar cégalapítás külföldieknek profi segítséggel

A hazai cégalapítás sok esetben még a magyaroknak is bonyolult lehet, hiszen a vállalkozók nincsenek tisztában azzal, hogy milyen jogszabályokat kell betartani. A külföldieknek pedig még nehezebb dolguk van, hiszen a nyelvi akadályok is problémát jelenthetnek, arról nem is beszélve, hogy nem feltétlenül tudják kihez fordulhatnak segítségéért.

