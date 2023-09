Kábítószer, családon belüli erőszak, gyilkosság. Ezekkel néz szembe mindennap Fábián Edit, aki arra tette fel az életét, hogy a világ másik felén, a Fülöp-szigeteken segítsen a bajba jutott fiataloknak új életet kezdeni.

Kétévente jár haza

Napját egykori iskolájában, a bordányi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában kezdte, ahol a tornacsarnokban tartott előadást munkájáról, majd minden osztállyal külön-külön elbeszélgetett. A beszélgetés előtt megkerestük együtt tablóképét is. Edit nővér 1982-ben a 8. b osztályban fejezte be általános iskolás tanulmányait. Kétévente jár haza, legutóbb 2021-ben írtunk róla, amikor a bordányi gyerekek is gyűjtöttek a manilai gyerekeknek. Az adományból karácsonyi ünnepséget rendeztek és újévi élelmiszercsomagot kaptak a rászorulók.

Egykori iskolájába látogatott hétfőn a több mint 25 éve a Fülöp-szigeteken szolgálatot teljesítő Edit nővér. Fotó: Karnok Csaba



Reményt adni

A bordányi Fábián Edit – akiről 2008-ban, majd 2017-ben ír­tunk lapunkban – több mint 25 éve teljesít szolgálatot a Fülöp-szigeteken, Manilában. Fiatalon, 1988-ban a Nyolc Boldogság Kö­­zösség egyik alapítója volt. Öt évet Franciaországban töltött, de eszébe sem jutott, hogy misszionárius is lehetne, mindvégig arra készült, hogy hazatér Magyarországra. 1997 októberében Edit és Sophie nővér megalapította az ACAY missziót Manilában, a Fülöp-szigetek fővárosában. Új missziós közösségük pedig a Mária Misszionáriusai elnevezést kapta. A közösség küldetése a mai napig ugyanaz: reményt adni azoknak, akiket minden reménytől megfosztottak.

Fontos, hogy amíg élünk, reménykedjünk, tegyük a jót, és ezzel tegyük jobbá a világot – Fábián Edit





Fábián Edit nővér 1982-ben a 8. b osztályban fejezte be általános iskolás tanulmányait. Fotó: Karnok Csaba

A bűn világa

Ezekről a sokat nélkülöző, a bűn világában, sokszor döbbenetes körülmények között élő, reményvesztett, de mégis talpra állt fiatalokról mesélt Edit nővér Bordányban.

Olyan élettörténetekkel találkozunk, olyan személyes sorsokat, tragédiákat ismerünk meg, amelyeket a legtöbben szinte elképzelni sem tudnak, hogy ilyesmi létezhet. Megerőszakolt és bántalmazott kislányok, a kábítószer miatt bebörtönzött fiatalok – és ez még csak a jéghegy csúcsa

– magyarázta.

Üzenet a gyerekeknek

Edit nővér és társai olyan nehéz sorsú fiatalokkal és szüleikkel foglalkoznak, akik megaláztatások és erőszak áldozatai lettek. Az utcagyerekeknek, nincstelen családban tengődő fiataloknak nincs lehetőségük jogaik érvényesítésére.

Amíg élünk, reménykedjünk, tegyük a jót, és ezzel tegyük jobbá a világot. Amit éreztek, gondoltok, mondjátok ki, csak ne legyen benne csúnya szó. Fontos mindennap hálát adni mindenért, és hogy építsétek a közösséget

– üzent a bordányi gyerekeknek a nővér, aki két hónapot tölt itthon. A rokonok, ismerősök meglátogatása mellett Csobánkán jezsuita lelki gyakorlaton vesz részt, kirándul, régi vágya a torockói Székelykő megmászása. Franciaországban misszión vesz részt, majd december 10-én tér vissza Bordányba, és utazik vissza a Fülöp-szigetekre.



Edit nővér és társai olyan nehéz sorsú fiatalokkal foglalkoznak, akik megaláztatások és erőszak áldozatai lettek. Fotó: DM

A Föld negyedik legnagyobb keresztény országa



A Fülöp-szigetek a Föld negyedik legnagyobb keresztény országa, a keresztények aránya a népességben 90 százalék körül mozog. Magellán föld körüli útja során Cebu szigetén kötött ki. A szigeten felállítottak egy keresztet. A nagy portugál felfedezőt nemsokára megölték a szomszédos Lapu-Lapu szigeten. Az indiai származású bennszülött uralkodó viszont hamarosan megkeresztelkedett nyolcszáz alattvalójával együtt. Halála után felnyitották a király sírját, és meglepetten látták, hogy teste mumifikálódott, és egy Krisztus-szobrot ölel. A hír népi jámborságot váltott ki, és a Magellán-kereszt a filippínók megtérésének jelképe lett. Az első szentmisét Samar szigetén 1521-ben március 31-én tartották meg.