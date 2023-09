Bár számtalan olyan intézkedés született az elmúlt években, amely az autólopások visszaszorítását célozta meg hazánkban, azonban azok mégsem szűntek meg teljesen. Használt autó vásárláskor tehát valahol jogos a félelem, hogy nehogy belefussunk egy-egy lopott gépjárműbe, hiszen így nem csak a pénzünk úszhat el, de akár komoly rendőrségi procedúrának is ki lehetünk téve. Az alvázszám (VIN) ellenőrzésének segítségével azonban már előre elkerülhetjük az ilyen helyzeteket, amely igencsak megnehezítheti a tolvajok dolgát.

Hogyan kell lekérdezni az alvázszámot?

Manapság már több olyan alvázszámkereső weboldalt is találhatunk, ahová az adott gépjárműhöz tartozó számsorozatot beírva részletes információkat kaphatunk. Ezeknél olyan nemzetközi adatbázisokban futtatják le az alvázszámot, amely megmutatja, hogy ha a gépjármű körözés alatt áll – és még ennél is többet. Ehhez nincs más dolgunk, mint a vásárlás előtt elkérni az autó alvázszámát, majd pedig az adott weboldalra beírva egy kattintással leellenőrizni azt. Az ilyen oldalak ráadásul nem csak arról informálnak, hogy lopott-e az autó, de annak eredetéről is sokat megtudhatunk.

Mire figyeljünk ilyenkor?

Az alvázszám ellenőrzésekor nem arra érdemes figyelnünk, hogy az ahhoz tartozó gépjármű lopott-e, de azt is figyelembe kell vennünk, valóban az adott autóhoz tartozik-e a megadott VIN szám. Régen a tolvajok egyik klasszikus stratégiájának számított, hogy a lopott autó alvázszámát „átütötték”, tehát egy újat véstek bele, amely valószínűleg valamilyen régi, forgalomból kivont gépjárműhöz tartozott. Manapság már nincs ilyen egyszerű dolguk, hiszen a VIN-t leellenőrizve rögtön láthatjuk, hogy ahhoz valóban egy olyan márkájú, színű és típusú gépkocsi tartozik-e, mint amelyet el akarnak adni számunkra.

Mi az, amit még megtudhatunk az adott gépjárműről az alvázszám alapján?

Azonban az alvázszám ellenőrzésével nem csak a tolvajokat, de a csalókat is könnyedén elkerülhetjük. A megfelelő weboldalakon ugyanis megtudhatjuk még általa az adott autó korát, teljesítményét és komplett előtörténetét – tehát a régi sérülésekről is informálódhatunk. Így azonnal tisztában leszünk vele, ha a csaló által „fényezési hibának” titulált esztétikai probléma például egy csúnya baleset maradványa. Ráadásul a visszapörgetett kilométer-számlálót is rögtön kiszúrhatjuk. Továbbá a korábbi tulajdonosok számáról és a forgalomba helyezés idejéről is informálódhatunk. Így sokkal könnyebben elkerülhetjük a már jól ismert trükköket, amit a rosszabbik fajtába tartozó használtautó-kereskedők előszeretettel alkalmaznak.

Láthatjuk tehát, hogy az alvázszám ellenőrzése bár egy roppant egyszerű folyamat, mégis rendkívül nagy segítséget jelent a tolvajok és csalók tevékenységének visszaszorításában. Minderre különösképpen szükség van manapság, hiszen a számtalan külföldről behozott autó előtörténetét csak a megfelelő, nemzetközi nyilvántartásokban lehet ellenőrizni – amelyekhez a jobb alvázszámkereső weboldalak is hozzáférnek.