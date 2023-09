Hol helyezzük el a játszóteret?

Mielőtt elkezdenénk megvásárolni az összes szükséges kelléket és felszerelést, jó lenne meghatározni az udvaron azt a helyet, ahol a játszótér el lesz helyezve. Az ideális játszóterek azok, amelyek rendelkeznek kellő területtel, illetve amelyek elég közel vannak egy felnőtt megfigyelőtávolságához, legyen szó pihenőhelyről – pavilon, hintaszék, egyszerű pad –, vagy néhány ablak közelségéről.

Egy másik fontos kritérium, amelyet figyelembe kell venni a játszótér elhelyezésekor, az a tájolása. Amennyiben lehetőség van rá érdemes kerülni az északi részt, hiszen általában ezek a legsötétebb és leghidegebb zúgok. Gyerekek érdekében nagyon fontos, hogy forró napsütés esetén legyen egy fa vagy tető, amely menedéket nyújt, ugyanakkor egy túl hideg helyen, ahová szinte soha nem süt a nap, nem szívesen hagyjuk a gyereket több órán keresztül.

A padló fontos, mert biztonságot nyújt a kicsiknek

A következő lépés a padló kiválasztása és elrendezése, ami a gyermekek biztonsága szempontjából kulcsfontosságú. Gyakran közvetlenül a padlón játszanak, máskor pedig leeshetnek az olyan játékelemekről, mint a csúszdák és a hinták, ezért gondoskodni kell a párnázásról is. A pázsit nem mindig a legjobb választás, ahogy a kavics sem bizonyos esetekben, mivel sokkal nagyobb a sérülésveszély. Nagyszerű ötlet az is, amikor a játszóteret sűrű talajtakaróval vagy homokkal „padlózzák le”, ami nemcsak biztonságosabb, hanem környezetbarát is. Egy másik lehetőség a szintetikus fűvel ellátott pálya, amely tompítja az esések okozta sérüléseket.

Ha játékelemekről van szó, csupán a képzelet szab határt…

Egy nyilvános játszótéren kötelező dolog a korosztály szerinti elkülönítés az egészen kicsik és a nagyobb korosztály számára, főleg 2 és 14 év között. Ezt az otthon kialakított játéktér során is fontos figyelembe venni, mindig a gyermekek életkorának megfelelő tárgyakat/eszközöket kell megvásárolni, még akkor is, ha így drágább befektetés lesz. Először vásárolhatunk kisebb csúszdát is, így nem kockáztatjuk a veszélyes magasságból való leesést, vagy speciális biztonsági elemekkel ellátott hintákat a kisebbek számára. Egy homokozót is mindenképp fontos beszerezni, amely elég széles korosztályt lefed, így több évig is használható.

Ahogy nőnek a gyerekek, úgy lehet folyamatosan kiegészíteni a területet komolyabb kiegészítőkkel, mint egy magasabb csúszda, egy nagyobb hinta, esetleg egy mini focipálya, ha a hely megengedi. Nagyobbak számára, már jöhetnek a faházak, ahol több magánéletre lesz lehetőségük.

Egy jól megtervezett és felszerelt otthoni játszótér segíti a gyerekeket a minőségi időtöltésben, a mozgás szabadságának biztosításában, egy boldogabb gyermekkor, és egy sikeresebb felnőttkor érdekében. Ugyanakkor saját magunkról, avagy a felnőttekről sem szabad megfeledkezni, egy pingpongasztallal vagy kosárlabdapalánkkal bárki szívesen csatlakozik a családi programba.