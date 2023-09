Farkas Éva Erzsébet polgármester arról beszélt, hogy a fesztiválon összesen 110 kiállító mutatkozik be, és a három nap alatt olyan sztárok lépnek fel a főtéri nagyszínpadon, mint Korda György és Balázs Klári, a TNT, a Groovehouse és a Follow the Flow. A kulturális programok mellett kiemelkedő szerepet kap a főzőverseny, amelyre idén rekordszámú, 35 csapat jelentkezett. Ezt idén szombaton, a Posta utcán tartják meg. A polgármester hozzátette, a szórakozás mellett szerepet kapnak a szakmai bemutatók és fórumok is. Ugyancsak szombaton lesz vállalkozói sziget, azaz konferencia neves előadókkal, illetve a mezőgazdasági gépbemutató a Hagymaház mögött. A helyi veteránjármű egyesület pedig a Makovecz téren régi autók és motorok találkozójával szórakoztatja a közönséget.

A Hagymafesztivál iránt érdeklődők a rendezvényről a Facebookon, az Instagramon és péntektől a tiktokon juthatnak bővebb információkhoz. Kovács Sándor önkormányzati képviselő, frissen megválasztott külkapcsolatokért felelős tanácsnok azt is elmondta, hogy idén hat testvértelepülésről jönnek vendégek – közülük öt határon túli, egy pedig hazai magyar város delegációja.