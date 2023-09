Bájos akciót hirdetett a napokban a Gesztenyeliget Lakócentrum. Kiss László épületmenedzser lapunknak elmondta, külföldi és fővárosi mintára kezdeményezték Szegeden úttörőként a „Fogadj örökbe egy nagymamát!” elnevezésű programot az intézményben.

A Gesztenyeligetben sok idős lakó él. Rengeteg szeretet van bennük, amiből szívesen adnának olyan családoknak, akiknél hiányzik a nagymama

– részletezte Kiss László. Kiemelte, noha a lakócentrum elsősorban idősotthonként él a köztudatban, ám mára ez a besorolás már nem helytálló, ugyanis az elmúlt időszakban több család és egyetemista is beköltözött, és a közeljövőben is költöznek még.

Frankné Földesi Orsolya, a Gesztenyeliget szakmai vezetője azzal folytatta, hogy ráadásul egyre több közösségi programot is szerveznek a tágas aulában, divatbemutatót, kiállításokat, iskolás fellépéseket is befogadnak.

A nagyibérlési lehetőség azért is hasznos lehet, mert manapság az édesapák és az édesanyák is rendszerint sokat dolgoznak. Ezek a kedves, idős hölgyek közös programokat kínálnak a gyerekeknek, szeretetet, minőségi időt, kis útmutatást adnának nekik. A családok és a bérnagyik közötti kapcsolat kialakítása természetesen szimpátia alapon működik, a szolgáltatás teljesen ingyenes

– fejtette ki.

Az első bérnagyiként Palotainé Tömöry Mária várja a jelentkező családokat, de már most másik három nyugdíjas hölgy jelezte, hogy szívesen részt venne a programban.

Marika néni 85 éves, és nagyon sok szabadidővel rendelkezik. Fia már elmúlt hatvanéves, unokái is felnőttek, dédunokával pedig eddig még nagy bánatára nem ajándékozta meg az élet. Lapunknak elmondta, nagyon szereti a gyerekeket. Annak idején óvónőnek készült, végül a sors úgy hozta, hogy a posta- és távközlési üzem műszaki nyilvántartójaként ment nyugdíjba.

Szinte az egész családom pedagógus volt. Ha buszon, villamoson utazom, és rámosolygok egy kisgyerekre, mindig visszamosolyog. Könnyen hangot találok a kicsikkel, bőven van türelmem, emellett szeretek segíteni. Amikor más nyugdíjas lakókhoz jönnek a kis unokáik, megyünk együtt liftezni, nagyon élvezik. Manapság olyan elhidegültek az emberek, pedig a gyerekeknek ma is szükségük van arra, hogy foglalkozzanak velük. Hogy ne mindig a telefont nyomkodják, hanem valódi élményeket szerezzenek

– mondta el Marika néni, aki ugyanakkor hozzátette, maga is internet használó, így nem tekint átokként a digitális vívmányokra. De szívesen mesélne, liftezne, sütizne, kakaó-partizna, társas játékozna, rajzolna fogadott unokáival. Sőt, huncut mosollyal azt is elárulta, szerinte a tágas aula még focizásra is kiválóan alkalmas lenne.

– Nyugdíjasként néha nagyon csöndesen telnek a napok. Hiányzik egy kis gyerekkacaj

– közölte Marika néni.

Az érdeklődő, bérnagyira vágyó családok jelentkezését a 20/290-2280-as vagy a 62/201-555-ös telefonszámon várják.