Hódmezővásárhely. Napelemekkel látják el a Hóvirág és az Oldalkosár utcai bölcsődék épületét. A beruházás mintegy nyolcmillió forintba kerül – számolt be a város gyorshír szolgálata. Az erről szóló megállapodást szerdán írta alá Márki-Zay Péter polgármester a kivitelezővel. Úgy tervezik, még a fűtési szezon előtt elkészül a munka, vagyis szeptember végétől Vásárhely mindhárom bölcsődéje zöld energiát is használ. A Teleki utca 10. szám alatt lévő Zsebibaba bölcsődét már a felújításkor ellátták napelemekkel. Az önkormányzat úgy tervezi, hogy az óvodákat is csatlakoztatja a napelemprogramhoz.