A második körben a 10 ezer SHU erősségű Jalapenjo Lemon Spice következett, ekkor indultak az orrfújások. A harmadik körben a 30-45 ezer SHU erősségű Aji Mango Long Pointy csilitől már az első könnycseppek is kicsordultak. A fordulók számával arányosan csökkent a mosolyok őszintesége. A negyedik kör 100-350 ezer SHU erősségű Habanero Orange csilije először egy, majd hirtelen további három kiesést eredményezett, akik nem bírtak ellenállni a kitöltött tej csábításának. Az ötödik forduló 400-800 ezer SHU erősségű Scotch Brains Orange paprikája pedig eldöntötte a küzdelmet: Rév Zsolt nyerte a szervezet és az akarat kőkemény próbáját. Lapunknak elmondta, apró levegővételekkel hűtötte a verseny során a torkát. Korábban még soha nem vett részt hasonló kihíváson, de ígérte, hogy jövőre is benevez. Azt is elmondta, hogy a másnaptól sem tart. Pohár teje érintetlen maradt a versenyasztalon, a győzelem után mosolyogva közölte, hogy inkább egy sörrel hűti le torkát.