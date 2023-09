A délután is a gyermekekről szólt a községben, ugyanis a tájházban Mesepajta nyílt, Vörös Katalin, a Sajtkukac Duó, az Aranygyapjú társulat és a Cserregő bábtársulás előadása várta a kicsiket és nagyokat. Sőt, sportoltak is a gyermekekért az algyőiek szombaton az Algyői Generációk Egyesületének szervezésében. A programon részt vett Kopasz Bálint olimpiai bajnok kajakozó is, a nevezési díjakat pedig a Gyermeksebészet a műtétre váró gyermekekért Alapítványnak adományozták.