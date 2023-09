A szeptember 8-i, péntek délutáni légi programsorozatot ejtőernyős bemutató mellett Besenyei Péter nyitja, majd Urbán Gergő mutat be légitáncot egy helikopterrel.

Már az első nap is lesznek nemzetközi produkciók: érkezik Luca Salvadori egyedileg épített műrepülő gépével és a Hawks of Romania is.

Hazánkban még sosem látott produkcióval jön a svájci ex-Breitling csapattag Danielle Wingwalker, aki egy Boeing Stearman duplafedeles gépet táncol körbe a levegőben.

A Flyby Aero Kft. két Jak-52-ese és a többszörös műrepülő bajnok, Vári Gyula is, aki idén az új Jak-55-ös gépével bemutatózik.

Idén 100 éves a magyar hidroplános repülés, ennek alkalmából érkezik az Aeroexpress Kft. képviseletében a Cessna 206-os hidroplán is.

Az éjszakai műsor részeként világhírű produkcióval készül az AeroSPARX műrepülő csapata Grob ultralight gépeikkel, ledekkel és tűzijátékkal. Újdonságként érkezik a szlovák Detonics csapata egyedülálló pirotechnikai műsorral.

Az estét pedig a tavaly is sikeres drón show zárja majd.