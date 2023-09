Magas hitelkamatok, csökkenő hitelfelvételi kedv

Az albérleti piacot Szegeden sem csak a felsőoktatásban részt vevők viszik a vállukon, pláne manapság, amikor sokan inkább a bérlést választják a saját otthon megteremtése helyett. A hitelintézeteknél a lakáscélú hitelezés mélyponton, ez pedig nagyrészt az infláció letörésére tett intézkedésekre, a megnőtt hitelkamatokra, és ennél fogva a hitelfelvételi kedv csökkenésére is visszavezethető.

A mindennapi megélhetés még a jelenleg már némileg visszahúzott inflációs értékek mellett is nehéz, abban pedig sokan kételkednek, hogy valóban sikerül év végére egyszámjegyűre csökkenteni az pénzromlás ütemét. Az Európa-szerte horror-árakkal szembesülő magyarok az ingatlanpiacon is inkább kivárásra játszanak. Akik eladni kívánnak, nem igen csökkentik az áraikat. Az adásvételek száma mélyponton, és az építőiparban is nagymértékű visszaesés várható a CSOK szabályozása miatt.

Kilőtt az albérletek ára!

A fővárosban 250 ezer alatt nem igen lehet igényes albérletet találni, amit leginkább több hallgató összeköltözéssel osztja meg. Az igényesen kialakított ingatlanok iránti elvárás alap, és a fiatalok a jól felszerelt konyhát is díjazzák. Az egyetemi városokban sem sokkal jobb a helyzet, Szegeden is egyre magasabb árakkal találkozhatnak az érdeklődők. Míg egy éve még a háromhavi kaució sem ment ritkaságszámba, addig napjainkban e téren már sokan visszavettek. Az energiaválság sok szempontból megváltoztatta az albérletet keresők elvárásait is.

A jól szigetelt, alacsony fenntartási költségekkel kínált ingatlanok kifejezetten népszerűek, még a magas árak ellenére is. A vidéki nagyvárosokban ugyan 150-180 ezer forintos bérleti áron is lehet ingatlant találni, de a szeptemberi iskolakezdés szezonjában előszeretettel nyomják fel a tulajdonosok az árakat, elsősorban a megnövekedett keresletre reagálva. Szegeden sem késő még albérletet találni azoknak, akik nem jutottak kollégiumi férőhelyhez, ám arra számíthatnak, hogy a megélhetés így sokkal drágább lesz, még összeköltözés esetén is. A Professional Premium Property Zrt. tapasztalatai azt mutatják, hogy a szerződéses háttér megbízhatóságot, akár lakhatási támogatás igénybevételét is lehetővé teszi. Nem mindegy ugyanis az, hogy a jogok és kötelezettségek tekintetében minden rögzítésre kerül-e, és szükséghelyzetben mindenki tudja, hogy mire számíthat. A fix időre kötött szerződések Szegeden szintén nagy népszerűségnek örvendenek, éppen a korábban említett kiszámíthatóság szempontjából – írj az Albérlet Budapest portál.

A saját otthon csak álom marad?

Ezt így nem jelentenénk ki. Azonban tény, hogy jelenleg nem a legjobbak a körülmények a hitelfelvételhez. Sokan a kiszámíthatatlan gazdasági és jogi környezet miatt döntenek úgy, hogy egy ideig biztosan albérletben oldják meg életüket, mások a hitelfelvételhez szükséges önerőre gyűjtenek, ami – valljuk be-, az egyre magasabb albérletárak mellett nem kis kihívás elé állítja az embert. Ugyanakkor vannak, akik családi segítséggel mégis saját otthont teremthetnek, akár a CSOK igénybevétele nélkül. Apropó, CSOK! Ha jövődet ezzel az államit támogatással tervezed megalapozni, akkor a számos lehetőséget tartogató nagyvárosok kilőve. Tudatos pénzügyi döntésekkel, és a mindennapok biztonságát, kényelmét nyújtó albérleti szerződéssel azonban csak saját kezedben van sorsod, és annak lakhatási célból történő igazgatása is. Profi cég segítségével megbízható albérletek közül válogathatsz, melyek kapcsán a szerződéses háttér és a számlaképesség is adott.