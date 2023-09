Hódmezővásárhely lakosságának közel kétharmada élt a külterületen még az elmúlt század elején is. Az 1879. évi nagy árvíz után épült kopáncsi 3440-es tanya a múlt század eleji kisparaszti életforma tárgyi relikviáit mutatja be és a Dél-Alföld egyetlen muzeális kiállítóhelyeként működik. Udvarán egy olyan emlékmű áll, amelyet az egykori kopáncsi lakosok állíttattak közösen, hogy tisztelegjenek az összetartó közösségük tagjai előtt és emlékezzenek a régi időkre.

Diákok a felsőkopáncsi iskola előtt az 1940-es években. Forrás: Emlékpont

A korántsem egyszerű, mégis boldog gyermekkori évekre és különösen összetartó közösségükre. Egykor négy iskola szolgálta a kopáncsiakat, a találkozón ott volt az utolsó tanítók egyike is. Az ottani gyerekek legtöbbje hajnalban már szüleinek segített a jószágoknál vagy a szántóföldön, majd indultak útnak az iskolába. Olykor sártengeren át kilométereket gyalogolva. De mint mesélték, nem tudták akkoriban, hogy másként is van élet, nekik a maguké volt természetes. Jó gyerekkoruk volt, mind így emlékeznek.

Az 1970-es évek második felében fordították el a kulcsot utoljára az iskolákban. Részben a téeszesítés miatt, másrészt mert a családok beköltöztek a városba az ott létesített nagyüzemekben munkát vállalva, elnéptelenedett a környék. Ám a szombati találkozón főként a régi kedves történetekre emlékeztek.

A sártenger közepén, boldogan

Nagyon szegény emberek éltek itt egykor, nem volt senkinek száz hold földje, éppen csak néhány. De összetartozunk, összetartottunk és segítettük egymást. Régi dolog ez. Ezt a szeretetet, kölcsönösséget, őszinte törődést tulajdonképpen még a szüleinktől örököltük

— mondta lapunknak Hős Imréné Nagy Sári, a szervezők egyike. A kiterjedt külterületi tanyavilágban élő gyerekeket négy iskola szolgálta ki. Azt már Nagy Istvánné Sajti Erzsi mesélte, milyen körülmények között.

– Egy ideig a városról jártak ki a tanítók. Egy nagy sártengerben volt az iskolánk. Nem emlékszem, melyik évben, de még fűtés sem volt az épületben. Messzire kellett eljárni, emlékszem, amikor úgy beleragadtam a sárba, hogy a testvérem húzott ki, majd visszament a csizmámért. Nem mindennapi körülmények, de szép idők voltak. Nagyon jó gyerekkorunk volt, mert a gyermekkor mindig jó. Nem úgy ment ez, mint a mostani világban, hogy nem ismerjük a szomszédainkat. Kopáncson mindenki szerette egymást. Örülök, hogy abban a generációban nőttünk fel

– mondta. Azt szinte mindenki megerősítette, a mostani gyerekeknek hiába is mesélnének az akkori életükről. Hajnalban keltek, utána mentek iskolába. Délután otthon ismét munka, némi házi feladat, este újra bekapcsolódtak a ház körüli feladatokba. Így szocializálódtak. Életüket nem élték meg nehezen, nem is tudták mihez viszonyítani. Később, néhányan nagyon nehezen szokták meg az idegennek tűnő városi életet.

A kopáncsi tanyavilág egykori lakói máig összegyűlnek évente a múlt emlékét őrző tanyamúzeumban. Fotó: Tábori Szilvia

Zsúfoltak voltak a külterületi iskolák

A hódmezővásárhelyi határban 1855-ben létesítették az első tanyai iskolákat. A tarthatatlan állapotok az 1900-as építkezéssel javultak, de egyúttal kibúvót is jelentett a városnak a tantermek megnagyobbíttatása alól. Némely iskoláknál megdöbbentő állapotok voltak. A községi tanyai iskolákról utoljára az 1903. februári tiszti főorvosi jelentés tájékoztat bennünket. Eszerint a 9 új iskola közül, a kenyereparti, mártélyfeketehalmi, hatablaki és kardoskúti iskola kivételével, egyik sem felelt meg a célnak, mindegyik tanterme kicsi volt. A kopáncsi iskolában a gyerekek úgyszólván egymás ölében ültek, a pusztafeketehalmi iskolában a gyerekek egy része állni volt kénytelen, mert több padot elhelyezni már nem lehetett. Az ablakokat és ajtókat javítani kellett a kifogásolt 13 iskola közül 6-nál (volt, ahol az ajtó annyira rossz állapotban volt, hogy emiatt a tantermet rendesen fűteni nem lehetett) – írta Koncz Sándor a 150 éves a külterületi iskoláztatás Hódmezővásárhelyen című írásában.

Kopáncson már 1882-ben is működött iskola, majd 1893-ban megépült az úgynevezett felsőkopáncsi is. 1910-ben készült el az egytantermes, tanítóknak szánt szolgálati lakással felszerelt alsókopáncsi. Ahogy azt Hős Imréné Nagy Sári felelevenítette: a sártenger közepén lévő oktatóhelyet csak földúton lehetett megközelíteni. A 45–50 gyerek befogadására alkalmas teremben 80–100 tanuló is helyet foglalt. 1914-ben majdnem 100 tanuló járt az iskolába, ahol mindig magas és állandó volt a létszám.

Sok közös emléket hordoznak szívükben a kopáncsiak. Fotó: Tábori Szilvia

Elnéptelenedett a tanyavilág

Az utolsó tanítók egyike volt Berényi Géza, aki öt évig dolgozott a felsőkopáncsi iskolában. Egytől negyedik osztályig egy összevont tanulócsoportba jártak a gyerekek, a felső tagozaton szintén egy tanítóval folyt a munka.

Remekül ment ott az élet, a tanítás, nagy volt a szabadság. A tananyag előírt volt, de a tanyavilágban másként mentek a dolgok a városi oktatóhelyekhez képest. Volt ugyan írás, olvasás, számolás, némi tájékozódás a térképen, történelem, de mellette rengeteg játék. Emlékszem Varga Imike hatodik osztályos korában annyit olvasott, hogy a kollégám saját otthoni könyvtárából hordta neki főként Verne köteteit

– mesélte Berényi Géza lapunknak.

Mint mondta, rendkívüli módon kötődik Kopáncshoz, ott kezdte felnőtt életét, ott volt először munkaviszonya.

– Sokszor visszasétálok, elkerékpározok erre a környékre. Annál is inkább, hiszen Kökénydomb muzeális értékű terület. 1976-ban fordították el a kulcsot utoljára az iskolában. Jött a téeszesítés, a sorra épülő vagy bővülő helyi gyárakban pedig kellett a munkaerő. A családok beköltöztek a városba, elnéptelenedett a tanyavilág

– zárta szavait Berényi Géza.