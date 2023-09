Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án ünneplik a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére 2005 óta a Magyar Népmese Napját. Ez alkalomból meséket olvastak fel a Kövér Béla Bábszínház művészei a Szent-Györgyi Albert Agórában, mégpedig a 2022-ben a Szegedi Papucsért Alapítvánnyal közösen meghirdetett meseíró pályázat legjobb meséiből. A bábszínház és az alapítvány általános iskola felső tagozatosainak szóló meseírói pályázatára 2022-ben összesen 26 pályamunka érkezett, amelyeket egy 5 tagú zsűri értékelt. A díjazottak múzeumi és bábszínházi belépőket, a Móra Ferenc Kiadó könyveit vihették haza, a legjobbnak ítélt mese írója, az 5. osztályos Veres Dorottya a Mesepapucs díjat nyerte el, akinek a lábára Sallay Tibor népi iparművész készített igazi szegedi papucsot. Születtek mesék papucsokat kopogni tanító diókról, szegedi papucsért áhítozó királylányokról és varázslólányokról, ellopott papucsokért induló izgalmas nyomozásról és régi-régi titok leleplezéséről is.

A nagy sikerre való tekintettel ismét meseírásra buzdítják az általános iskola felső tagozatos diákjait. Az Írj egy mesét a szegedi papucsról! című pályázati felhívásra olyan meséket várnak műfaji megkötés nélkül, amelyek a szegedi papucsot helyezik fókuszba. A Szegedi Papucsért Alapítvány és a Kövér Béla Bábszínház közös pályázatának célja továbbra is az, hogy a fiatalabb korosztály figyelmét is ráirányítsák erre a páratlan szegedi kincsre, amely a magyar hagyományos kultúra kiemelkedő értéke is. A pályázatra az általános iskola 4-8. osztályos tanulói jelentkezhettek meséikkel, a kisebbektől 2-4, a nagyobbaktól 3-6 oldalas meséket várnak. A legjobb meséket író szerzőpalánták díjai a Móra könyvkiadó ajándékcsomagjai, a Móra Ferenc múzeum belépői, a Kövér Béla Bábszínház színházjegyei, valamint az alapítvány felajánlásából egy Sallay Tibor által, méretre készített szegedi gyermekpapucs lesznek. A korosztályonként legizgalmasabbnak ítélt meséket a 2024-es Szegedi Papucs Napja rendezvényhez kapcsolódva felolvassák és a szervezők nem titkolt célja, hogy a legjobb meséből vagy mesékből bábszínházi előadás szülessen.

A meséket elektronikusan lehet benyújtani 2024. január 22-ig, a Magyar Kultúra Napjáig a [email protected] címen, részletes pályázati kiírás a Szegedi Papucsért Alapítvány honlapján olvasható (https://szegedipapucs.info/irj-egy-meset-a-szegedi-papucsrol/).