A fuvarszervező feladatai

A fuvarszervezők munkájának alapvető célja a fuvarozás és a szállítás hatékony koordinálása, valamint a fuvarozási folyamatok optimális működtetése. Mindez természetesen számos feladattal együtt jár, beleértve például a fuvarok megtervezését, melynek során a fuvarszervezők meghatározzák a fuvarok időzítését, útvonalait és logisztikai terveit. Teszik ezt annak érdekében, hogy az áruk időben megérkezzenek a célállomásra.

Munkájuk számos dokumentációs és adminisztratív tevékenységgel is együtt jár: fuvarleveleket és fuvarszámlákat állítanak ki, folyamatosan nyomon követik és frissítik a készletszinteket, valamint elvégzik az egyéb adatbeviteli és dokumentumokkal kapcsolatos teendőket. Előrejelzéseket készítenek továbbá a készletváltozásokról, és az igényeknek megfelelően lépéseket tesznek a következő fuvarok megszervezését illetően.

A sorból a kapcsolattartói feladatok sem maradhat ki, hisz a fuvarszervezők munkájának ez is egy rendkívül fontos eleme. A sofőrökkel például folyamatos kapcsolatban állnak, és tájékoztatják őket az útvonalakról és a szállítási utasításokról. Emellett kommunikálnak a beszállítókkal és a vevőkkel is, így biztosítva ezzel a megfelelő információáramlást a felek között.

Mindezen feladatok megoldását természetesen rengeteg váratlan probléma nehezítheti (pl. késések, gépkocsirongálások, időjárási viszonyok stb.), amelyekre gyakran a fuvarszervezőnek kell megoldásokat kidolgoznia. Összességében tehát egy meglehetősen nagy felelőségekkel járó munkakör, vagyis ideális választás lehet azok számára, akik keresik a kihívásokat és érdeklődnek a logisztika iránt. A fuvarszervező állás akár Szolnokon is elérhető lehet, a SzolnokAllas.hu kínálatában volt is már példa a megjelenésére a raktározás, logisztika álláskategória alatt.

A fuvarszervezői pozícióhoz szükséges kompetenciák

A fuvarszervezői pozíciók sok esetben már középfokú végzettség birtokában is betölthetőek. Előnyt jelent természetesen, ha ez a végzettség releváns, azaz logisztikai vagy szállítmányozási területhez kötődik. Ezenkívül követelmény lehet a logisztikában szerzett tapasztalat is, bár akár pályakezdő lehetőségekkel is lehet találkozni, többek között Szolnokon is. A számítógépes ismeretek szintén gyakran helyet kapnak a követelmények között, különös tekintettel az MS Office programokra, amiket a fuvarszervező napi szinten használ. Emellett pedig tárgyalóképes idegennyelv-tudásra is szükség lehet, ha a vállalat nemzetközi környezetben is tevékenykedik.

Persze bizonyos személyes tulajdonságok, mint például a kiváló szervezőképesség szintén elengedhetetlen. A pozíció ugyanis szervezői és koordinálással kapcsolatos feladatok köré épül, így mindenképpen kell ez kvalitás a helytálláshoz. Kiemelt fontossággal bírnak továbbá a kommunikációs képességek is, amit a kapcsolattartói feladatok indokolnak. Végezetül pedig a pontosságról és a nagyfokú koncentrálóképességről sem feledkezhetünk, hisz a hibák ebben a szakmában költségesek lehetnek.