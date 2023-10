Szegedre látogatott hétfőn a belfasti egyetem két kutatója, Pető Tünde és Lengyel Imre a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karának meghívására. A TIK-ben megtartott eseményen Pető Tünde arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia milyen szerepet tölt be a szemészetben. Közölte, a diabéteszes vakság egyre növekszik világszerte, azonban világszerte öt szemészből egy nem részesült olyan oktatásban, amely a cukorbetegséggel küzdő szembetegek kezeléséhez szükséges. Ráadásul a szembetegek 80 százalékának a depressziója a cukorbetegség miatti vakságtól való félelemből ered.

A professzor kiemelte, éppen ezért a kapacitás felszabadítására van szükség, így segítségül hívták ebben a mesterséges intelligenciát. A rendszert megtanították arra, hogy képes legyen kimutatni, kik azok a betegek, akiknek az elmúlt két évben nem változott az állapotuk, tehát nem szükség olyan rendszeresen az ellenőrzésükre, mint azoknak, akiknek romlik az állapota folyamatosan. Megjegyezte, ha már ki tudják szűrni azt, hogy kiért kell nagyon aggódni és kiért kevésbé, akkor már kapacitást tudnak felszabadítani, mert így tudják, hogy kinek kell csak 2-3 évente vizsgálatra mennie, és kinek kell mielőbb segítség. Így a súlyos állapotban lévőknek nem kell hosszú ideig várakozniuk. Ez a rendszer már elindult 100 ezer beteg tesztelésével Angliában, jelenleg a minisztériumi engedélyekre várnak.

Kitért arra is a szakember, hogy mennyire fontos az, hogy jó minőségű képek készüljenek a szemről, különben ugyanis nem tudják megállapítani a problémát. Éppen ezért akkor is segítségül hívták a mesterséges intelligenciát, amikor a Fülöp-szigeteken dolgoztak. Az oda elvitt kamerák esetében használták az új technológiát, ami jelezte, hogy mikor megfelelő vagy épp nem megfelelő a képminőség ahhoz, hogy ki tudják elemezni abból a szembetegséget. Ez azért volt hasznos, mert akármikor nem tudnak oda visszautazni a betegeket vizsgálni. A szűrések után egyébként a képek elsődleges kiértékelését is a mesterséges intelligenciára bízták.

Beszámolójából kiderült, már arra is tanítják a mesterséges intelligenciát, hogy képes legyen döntést hozni a beteg mostani és 20 évvel ezelőtti állapotát összehasonlítva. Most ugyanis csak az alapján képes dönteni, hogy jelenleg milyen állapotban van a beteg.

A hétfői eseményen Lengyel Imre is érdekes témát feszegetett, méghozzá azt, hogy a makuladegenerációt, és az abból eredő vakságot miként lehet jó diétákkal megelőzni. A kutató elmondta, akik egészségesen esznek, jó zöldségeket, gyümölcsöket, húsokat fogyasztanak, meg tudják változtatni a betegség előremenetelét. A cinknek például óriási szerepe van abban, hogy elkerüljük a vakságot, ezért érdemes húsokat, vörös húsokat, magvakat, babot, borsót fogyasztani, és akkor nem kell pirulában szedni a cinket. Emellett a rost bevitele is fontos, az ugyanis megköti a cinket. Persze nem elég egy kis cinket bevinni a szervezetbe, folyamatosan figyelni kell a bevitelére. Elmondta, ha lecsökken a cink szintje a szervezetben, akkor elindulhatnak a kóros elváltozások a szervezetben, ami makuladegenerációhoz vezet.