Először rendezték meg a hétvégén a Családi és ökonapot az újszegedi Bálint Sándor Művelődési Házban. Ahogy az esemény nevében is benne van, a fő téma a fenntarthatóság és az egészséges életmód volt. Több előadást is tartottak, például arról, hogy a panellakásokban is lehet komposztálni. Ezeken kívül rendezek méhészeti kiállítást és kerékpártúrát is.