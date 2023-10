Régebben, még évtizedekkel ezelőtt szőlőültetvények voltak Pusztaszer környékén a Csongrádi Állami Gazdaság, utána a helyi TSZ kezelésében, majd kivágták mindet és nem telepítették újra. Manapság már csak magánházaknál foglalkoznak szőlővel, ott található pár tőke, pedig anno még pusztaszeri bort is palackoztak – tudtuk meg. Ez a felvonulás talán erre az időszakra is emlékezteti a helybelieket. Akik felfértek valamelyik kocsira, nem unatkoztak: a kínálóhelyekre vidáman, énekelve, nótázva érkeztek, a talp,- vagy úgy is fogalmazhatunk a pataalávalót a Halasi Hangulat Zenekar húzta az egyik kocsin utazva és zenélve.

A napot a szülői munkaközösség által szervezett jótékonysági szüreti bál zárta, a bevételt a 2024-es gyereknap megrendezésének költségeire fordítják.