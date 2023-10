A Délmagyar Podcast soron következő adásában Fekete Borival, a Tárkány Művek, a Chalga és még számos egyéb zenekar Junior Prima Díjas énekesnőjével beszélgettünk. Szóba került többek között a saját hang, az inspirációk, illetve az is, hogy hogyan lehet jelen lenni ennyi bandában egyszerre, száz százalékosan. A tél természetesen egy kissé kevésbé zsúfolt Bori számára, mint például a nyár és az ősz (amikor többek között Szentesen is felléptek a Tárkány Művekkel és "életük legjobb koncertjét" adták), így nyílik alkalom dolgozni az albumokon és egy kicsit alkotni, feltöltődni is.