TÖLTENI VALÓ PAPRIKA

A legnépszerűbb fajta, ezt esszük szendvicsekhez, ebből készül a töltött paprika. Savanyúságokhoz is használhatjuk, a csumája eltávolítása után káposztával szokták teletölteni. A hagyományos töltött paprikát készíthetjük könnyedebb verzióban is. Ha nem teszünk a húsgombócba rizst, nem rántjuk be a paradicsomszószt és édesítésnek nyírfacukrot használunk, akkor kifogástalan, alacsony szénhidráttartalmú főételt kapunk.

PRITAMIN

Paradicsompaprikának is hívják, tápanyagokban és C-vitaminban az egyik leggazdagabb paprikafajta. Édes aromája miatt frissen is, feldolgozva is nagyon finom. Sóval, összedarálva nyers paprikakrémet is készíthetünk belőle, ami nagyszerű ízt ad a magyaros ételeknek télen. 1 kg paprikához 20 dkg sót számoljunk. A paprikát mossuk meg, csöpögtessük le, távolítsuk el a magházat, és hagyományos húsdarálón daráljuk le. Adagoljuk kisebb méretű üvegekbe, és légmentesen zárjuk le. Felnyitás után tartsuk hűtőben.

KÁPIA

Vastag, kemény húsú, hosszúkás alakú és sötét kárminpiros színű. A paradicsompaprikához hasonlóan sötétzöld színűből érik sötétpirossá. Rendkívül magas a C-vitamin-tartalma. Az érett termések egyesítik a tölteni való és a paradicsompaprika előnyeit: hosszú ideig eláll, mutatós, sütve és grillezve is kiváló ízű. Elmaradhatatlan kellék egy kerti partin, illetve a török konyha előszeretettel használja.

KALIFORNIAI PAPRIKA

A kaliforniai paprika igen színes zöldségféle: zöld, sárga, narancssárga vagy bordópiros, harang alakú termésként találkozhatunk vele a piacon. Ez a négy azonban egy, nem négyféle paprika, csak négyféle érettségi állapot, de ez a fajta paprika mindegyik állapotában fogyasztható. A kaliforniai paprika számos értékes összetevőt tartalmaz, mintegy harmincféle különböző karotinoid található benne, egyedül a paradicsom tartalmazza hasonlóan nagy mennyiségben ezeket az értékes anyagokat. Emellett C- és E-vitamin-tartalma is igen jelentős.

CSILI

Kicsi a paprika, de erős. A csilinek vagy Cayenne-borsnak is nevezett paprikák kisebbek és sokkal csípősebbek. A magházat főzés előtt el kell távolítani, mert megkeseríti az ételt. Csípős ízű ételek elengedhetetlen fűszere.

ALMAPAPRIKA

A bogyó típusú paprikákat leginkább savanyúságként fogyasztjuk, akár édesen, akár csípősen.

JALAPENO

Egyike a leghíresebb paprikáknak, ez már a brutálisan csípős kategória. A mexikói konyha alapanyaga, sok saláta és pikáns szósz készül belőle.