Szerszámokat, játékokat, ruhákat, kisebb bútorokat, biciklit, rollert és gördeszkát is lehetett kapni szombaton Petőfitelepen és Tápén a Petőfi-telepi Művelődési Ház által szervezett garázsvásáron, amit évente kétszer, tavasszal és ősszel szerveznek meg már hat éve. A Szőke Tisza utcában Varga Angélánál például bőségesen volt ruhanemű, amiből gyermekek és felnőttek, fiatalok és idősek egyaránt tudtak válogatni, de lapunknak elmondta, hogy a portékái közt vannak például gyógyászati segédeszközök is, amiket édesanyja halála után ad el. Így szobavécé, kerekesszék és járássegítő is volt. Igen nagy volt a sürgés-forgás mindkét városrészben, a legtöbben családjukkal együtt indultak útnak kerékpárral, hogy kincsekkel gazdagodjanak.

Fotó: Kiss Anna

Ott jártunkkor Kőházi Edinánál is többen érdeklődtek a gyerekjátékok, az otthoni dekorációk, a pékáruk és a könyvek iránt a Május 1. utcában. A művelődési ház munkatársaként ő az, aki összefogja a garázsvásárt a két településrészen, idén ötven jelentkezőből álló címlistát készített. Kérdésünkre azt mondta, van létjogosultsága a kertvárosban az ilyen kezdeményezésnek, hiszen mindenkinek van kacata, felesleges dolga, ami másnak egyébként értéket, kincset jelent. Megjegyezte, voltak olyanok, akik szombaton reggel döntöttek úgy, hogy csatlakozni szeretnének, de ez sem volt akadály, hiszen a petőfi-telepi és a tápéi internetes közösségi csoportban lehetett jelezni, hogy nincsenek rajta a címlistán, de be lehet térni hozzájuk is vásárolni.

Fotó: Kiss Anna

Azt már Farkasné Frecot Tünde, a művelődési ház vezetője mondta el a Délmagyarországnak, hogy a deszkiektől vették át a garázsvásár ötletét úgy, hogy mindenki a saját házánál pakol ki ügyelve arra, hogy ne akadályozzák a közlekedést. Hozzátette, Tápén korábban a művelődési házba vitték be a lakók az eladásra szánt dolgaikat, végül azonban ott is áttértek arra a megoldásra, hogy mindenki a saját házánál fogadja a vásárlókat. Jelezte, a programnak a célja a fenntarthatóság és a környezetvédelem, de az is, hogy közösséget formáljanak, hogy jobban megismerjék egymást a helyiek.

Fotó: Kiss Anna

Elárulta, a garázsvásárhoz hasonló módon szervezik meg a halloweeni programjukat is, hiszen vannak fogadók, akik már versenyeznek abban, hogy ki tudja ijesztőbbre dekorálni a házát, és vannak olyanok, akik járják közösen az utcákat és figyelik az épületeket, ahová betérhetnek. De szintén hasonló szemlélettel rendezték meg idén már második alkalommal a Nyitott kapuk nevű programjukat. Ebben a helyi kézműveseket, termelőket, értéket képviselő személyeket ismerhették meg a településrész lakói, akik így láthatták például azt, hogy nem kell a város másik végébe menni, ha szeretnének megvarratni egy ruhát, elég ahhoz a szomszéd utcáig elsétálni.