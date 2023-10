Szeged. A vakság nagy részben megelőzhető, illetve gyógyítható – erre hívja fel a figyelmet a látás világnapja, amelyet mindig október második csütörtökjén tartanak. A Magyar Szemorvostársaság és a Nemzeti Programbizottság a Jó Látásért partnereivel közösen egész napos ingyenes szűrővizsgálatot szervez Szegeden a világnap alkalmából. A szűrőkamion csütörtökön a Széchenyi téren lesz megtalálható. 9 és 16 óra között lesz nyitva, ahol számos egyéb szűrővizsgálat mellett szemvizsgálaton is részt vehetnek az érdeklődők. A kamion melletti "látás sarokban" szakemberek mutatják be, és adnak tanácsot abban, hogy mit lehet tenni, ha a rehabilitáció ellenére is tartós látásromlással kell szembesülni, hogyan őrizhető meg az érintett korábbihoz életminősége, önállósága.