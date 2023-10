Gregus Ferencné Marika hímzéseivel, Horváth Károlyné Anna foltvarró technikával készült munkáival, Forrai Erzsébet pedig mindkét műfajból válogató alkotásaival mutatkozik be a Kalandozás a hímzés és a patchwork világában. A Németh László Városi Könyvtár olvasótermében a következő hetekben látogatható közös kiállításuk nyitányaként a napokban részletesen meséltek meghívott vendégeiknek alkotói szenvedélyükről. Az esemény és a kézműves hölgyek összekötője ismét csak Cserjés Katalin nyugalmazott egyetemi docens, hiszen valamennyi hölgy az általa vezetett Art Pagony Művészettörténeti Önképzőkör lelkes tagja.

Fotó: Tábori Szilva

A tizenhat éve működő csapat tagjai pénteken délelőttönként a könyvtárban találkozva elszánt alapossággal boncolgatják a művészettörténeti korszakokat. De örömmel járják végig a helyi kulturális programokat, rangos tárlatok kísérő programjait is. Ám nem volt még olyan alkalom, hogy ilyen formában mutatkoztak volna be, mint most, a könyvtárban. – Fel kell derítenem, hogy vannak e még egyéb titkos elfoglaltságok, amelyeket a nagyközönségnek is megmutathatnánk jövendő kiállításainkon. A csapat jóban és rosszban is különösen összetartó, tagjaik hűséges társai egymásnak – mondta Cserjés Katalin lapunknak. Egyúttal jelezte: hamarosan nyílt napot tartanak, ahol bárki bepillanthat az önképzőkör munkájába. Régi vágyuk ugyanis, hogy új tagokat toborozzanak.