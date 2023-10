Fizikai munkák Miskolcon

Fizikai munkát végezni megannyi iparágban nyílhat lehetőség Miskolcon. Ezek egy jelentős részét a különböző gyártósori munkák teszik ki, amelyekkel kapcsolatos hirdetések rendszeres szereplői az olyan állásportálok kínálatának, mint például a MiskolcAllas.hu. Példaként lehetne említeni a gyártósori összeszerelői pozíciót, amelynek betöltésével jellemzően betanított, világos utasítások szerint történő összeszerelői feladatok járnak együtt.

Továbbra is a gyári munkáknál maradva, potenciális elhelyezkedési lehetőségként szolgálhatnak az egyes gépkezelői vagy gépkiszolgálói munkakörök is. Ezek esetében általában egy adott gép használatát kell elsajátítani, majd a munkautasításokat követve a gyártáshoz használni azt. Például a MiskolcAllas.hu oldalon fémipari, faipari és kovácsoló gépkezelő állás is található.

Persze nem csak gyári környezetben adódhat lehetőség fizikai munkát végezni. A takarítói állások például ugyancsak gyakran visszatérő szereplői a fizikai munka álláskategóriának. Ezen munkakörök egyik előnye, hogy gyakran biztosítanak lehetőséget részmunkaidős munkavégzésre, ami azok számára lehet ideális, akik nem tudnak főállásban tevékenykedni vagy éppen mellékállást keresnek. A takarítói feladatokat ugyanis sok intézmény esetében délután vagy este kell ellátni, így akár más tevékenységekkel is összeegyeztethetőek.

Végezetül az udvaros és a gondnok állásokat is érdemes számításba vennie a fizikai munkákat keresőknek. Ezek a pozíciók általában kert- és gyepgondozással, takarítással, szemétszedéssel, valamint karbantartással kapcsolatos, könnyen megtanulható feladatokat foglalnak magukban, vagyis szinte bárki által eséllyel megpályázhatóak. Megjelenésükre ugyancsak több esetben volt már példa az említett miskolci állásportál felületén.

Miért lehet érdemes fizikai munkát vállalni Miskolcon?

A fizikai munkák egyik legnagyobb előnye, hogy alacsony belépési küszöb mellett kínálnak elhelyezkedési lehetőségeket, így szinte bárki számára elérhetőek, akik jó fizikai állapotban vannak. Fontos pozitívum továbbá, hogy a fizikai munkákat gyakran stabil háttérrel rendelkező vállalatok kínálják (pl. a gyártás és termelés területén), ahol folyamatosan szükség van a munkásokra, így nem kell az elbocsájtástól tartani. Végezetül pedig arról sem feledkezhetünk meg, hogy az ezen állások betöltésével szerzett tapasztalatok segíthetik a későbbi karrierépítést, feljebb lépést.

Persze ezen pozitívumok mellett számolni kell azzal, hogy az ilyen típusú munkák esetében sokszor fokozott a fizikai igénybevétel, ami hosszú távon megterhelheti a szervezetet. A kezdő pozíciók esetében a fizetés sem éppen a legkedvezőbb, ami szintén fejtörést okozhat. Mindemellett a nagyfokú monotonitás, vagy éppen a túl szoros határidők és a magas stressz is kedvezőtlen lehet. Természetesen mindez nincs kőbe vésve, hisz a fizikai munkák széles skálát ölelnek fel, és rengeteg iparágban megtalálhatóak. Álláskeresőként éppen ezért érdemes folyamatosan böngészni az aktuális hirdetéseket, hogy a lehető legátfogóbb képet kaphasd a miskolci munkaerőpiaci lehetőségekről.