Logisztikai pozíciók Kecskeméten

Csakúgy, mint más városokban, Kecskeméten is a raktáros pozíciók számítanak az egyik leggyakrabban visszatérő logisztikai álláslehetőségnek. Például város egyik állásportálja, a KecskemetAllas.hu kínálatának az áttekintésekor is ezen hirdetések döntő többségét tapasztalhatjuk. Legtöbbször a tipikus raktárosi feladatok ellátására toboroznak munkavállalókat, ideértve az anyagmozgatást, a komissiózást, az áruk tárolását, leltározást, továbbá a raktári rend fenntartását. Emellett viszont olyan lehetőségek is előfordultak már a portálon, ahol a raktározás mellett vevőszolgálati, adminisztrációs és különböző szerelési tevékenységeket is el kellett látni.

Ezenkívül a KecskemetAllas.hu oldalon például logisztikai ügyintéző állások is előfordulhatnak. Egy logisztikai ügyintéző fogadja, ellenőrzi és rögzíti az ügyfelek megrendeléseit, továbbá gondoskodik azok feldolgozásáról. Feladata lehet ezenkívül, hogy tevékeny részt vállaljon a fuvarok megszervezésében, illetve az esetlegesen felmerülő szállítási problémák kezelésében. A munkaköre részét képezik a dokumentációs, az adminisztrációs és a raktárkezeléssel kapcsolatos feladatok is. Konkrét példákat említve, egy logisztikai ügyintézőnek dolga lehet, hogy fuvarokmányokat állítson ki, riportokat és elemzéseket állítson össze a fuvarozás hatékonyságáról, továbbá használja a raktározás informatikai rendszereit.

Mindemellett pedig akár beszerzői álláslehetőséget is előfordulhatnak a portálon, ami már egy kiemelten nagy felelőségekkel járó feladatkör. Egy beszerzőnek feladata, hogy potenciális beszállítókat kutasson fel, árajánlatokat kérjen be, majd az ajánlatok alapján kiválassza a legmegfelelőbb beszállítót. Ezt követően a beszerző felelőssége az is, hogy előkészítse a beszerzési szerződéseket, illetve kialakítása annak feltételeit. Az együttműködés létrejöttével pedig adatokat gyűjt a beszerzési folyamatokról, továbbá riportokat készít a vezetőség és egyéb érdekeltek számára.

Mire számíthatsz a logisztikai álláslehetőségek kapcsán?

Mint minden szakmának és hivatásnak, úgy természetesen a logisztikai állásoknak is megvannak az előnyei és a hátulütői. Mindenképpen pozitívum például, hogy a logisztikai pozíciók általában stabil elhelyezkedési lehetőséget kínálnak, hisz az árukészletek biztosítására, az áruk szállítására, valamint a raktározásra mindig is szükség lesz, így jó eséllyel nem kell majd félned az állásod elvesztésétől. Kedvező feltétel továbbá az is, hogy a logisztikai állások meglehetősen változatosak, köztük a fizikai dolgozók és a szellemi munkakörök után érdeklődők is találhatnak számukra ideális pozíciót. Végezetül pedig a karrierépítési lehetőségekről sem feledkezhetünk meg, hisz ezen a területen gyakorlatilag mindig van mód feljebb lépni.

A negatívumok között mindenképpen megemlítendő a stressz, ami a logisztika minden szintjén jelen van. Késő vagy hiányos szállítmányok, készlethiány, minőségi hibák és egyéb tényezők is nehezíthetik a területen tevékenykedők dolgát. Ebből adódóan a nyomás is magas, hisz a készletek és a költségek optimalizálása, illetve a szállítási problémák nagy terhet róhatnak a dolgozókra. Végezetül pedig a hosszú munkaórákról sem feledkezhetünk meg, a logisztikában ugyanis egyáltalán nem ritkák a túlórák a sűrű vagy váratlan problémákkal tarkított időszakokban.