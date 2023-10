Rendszeresen összemérik a tudásukat a vármegyei rendőr-főkapitányságok munkatársai. A rendőrök most Szombathelyen találkoztak a közelmúltban, és a csongrád-csanádi csapat összesítésben a második lett. Motorkerékpáros járőr kategóriában egyéniben Fazekas Csaba főtörzsőrmester lett a legjobb, Csala Attila főtörzszászlós pedig a harmadik helyezést érte el. Ott olt még velük Ráczné Orosz Tünde főtörzsőrmester is, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság járőrvezetője.

Fazekas Csaba lapunknak arról beszélt, hogy az országos közlekedésrendészeti verseny három részből állt. Volt két elméleti feladatsor, de a lényeg mégiscsak a gyakorlati feladat volt.

– Fel kellett állnunk a rajtvonalhoz, és az első feladat egy úgynevezett lassú menet volt. Itt,

– ahogy a neve is mondja – minél lassabban kellett megtenni az adott távot – mondta a főtörzsőrmester.

Ezután egy volt egy olyan gyakorlat, amikor szlalomozni kellett, és menet közben fel kellett venni egy tárgyat, amivel egy teniszlabdát kellett leverni egy karóról, majd visszaszlalomozni a kiinduló pontra. Fazekas Csaba szerint ez volt az egyik legnehezebb feladat.

– Úgy éreztem magam, mintha kivégzésre indultam volna, annyira izgultam, de a végén minden rendben lett

– tette hozzá.

Az első helyezett rendőr arról is beszélt, hogy összesen 20 motoros indult a versenyen, de a rendezők csak versenyen kívül indulhattak. A nyereménye egy kupa, és egy vásárlási utalvány volt.

Fazekas Csaba egyébként 14 éves kora óta motorozik, és egyre nagyobb gépekre váltott. Kezdetben azonban nem is jutott eszébe, hogy motorosrendőr legyen, csak a sors hozta így, hiszen a családjában több rendőr is van. Ráadásul először nem is motoros lett, de végül megkapta a lehetőséget a motoros járőrözésre, amit egyáltalán nem bánt meg. Az is érdekes viszont, hogy civilben már nem motorozik, azt mondta azért, mert már családja van.