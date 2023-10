1918-ban született, tehát most október 2-án már a 105. születésnapját ünnepelte Czinege Pálné, a város legidősebb lakosa. A jeles napon az önkormányzat nevében Szabó Zoltán Ferenc polgármester köszöntötte fel Piroska nénit Apponyi téri otthonában. A polgármester és a család beszélgetéséből kiderült, Piroska néni Pálmonostorán, gazdálkodásból élő családba született, felmenői között csongrádiak is vannak. Öten voltak testvérek, öt évvel idősebb férje eredetileg építészettel foglalkozott, majd gazdálkodni kényszerült, mert az egymást követő rendszerek kihúzták a lába alól a talajt. Gyönyörű kis családi házat épített, hiszen ügyes kőműves volt. Piroska néninek már a 100. születésnapja után meg is mutatták a régi házukat – mesélte családja a megható kirándulást.

1938-ban keltek egybe, akkoriban az asszonyok jellemzően otthon maradtak, és a ház körüli munkából vették ki részüket. Piroska néni is a háztartással és a háztájival töltötte a napokat, mindig volt otthon sokféle aprójószág, és persze mindennap finom főzttel, tiszta ruhával várta férjét, ez nagyon sokat jelentett. Négy lánya is adott neki rengeteg elfoglaltságot, hogy mindennap keményített kötényben, masnival mehessenek iskolába a korabeli módi szerint. Édesapjuk szeretett volna egy fiút, de a lányok is jó gyerekek voltak, a kapálástól a kukoricafosztásig bármire be lehetett őket fogni.

Ma egyikük él az édesanyjával, és 80 évével maga is 10 év múlva belép a szépkorú életszakaszba. Piroska néninek egyébként 5 unokája, tőlük pedig 6-6 déd- és ükunokája született. Magas kort megélő emberektől mindig megkérdezik, hogy mi a hosszú élet titka, Piroska néni családja szerint a genetikán kívül az is fontos, hogy „mindenből mértékkel”.

Azt, hogy aznap reggel a város legidősebb polgárához vezet hivatalos útja, maga sem gondolta volna, árulta el Szabó Zoltán Ferenc. A polgármester látott ugyan az irodában egy bordó színű dossziét, amelyet 100 éves köszöntéseknél szokott átadni az ünnepeltnek a miniszterelnök emléklapjával, de kinyitva kellemes meglepetés érte: Czinege Pálné 105 éves. – Első gondolatom az volt, hogy megkértem kedves titkárnőmet, Erikát, gyorsan nézzenek már utána a népességnyilvántartásban, valóban a város legidősebb lakosát megyek köszönteni? Amikor megláttam Piroska nénit, egyből látszott a tiszta, igaz tekintete. Bár már problémái vannak a látásával, és a térdei sem úgy működnek, mint ifjabb korában, de a gyönyörű kék szeme, a tartása azt juttatta eszembe: van ilyen szerencse az életben, van az a jó genetika, és lehet ilyen jó egy család, akik Piroska nénit 105 éves koráig, és még reményeink szerint ezen túl is tudja ápolni, gondozni – idézte fel érzéseit aznap délután az idősek napi gálaműsor elején elmondott beszédében a Tóth József Színház és Vigadó színpadán.