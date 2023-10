A dicsőség nem kizárólag kettőjüké. Édesapjuk, az épületgépész-mérnök Dobó József 2017-es nyugdíjba vonulásakor egy igen jól pozicionált céget, jól csengő brandnevet és két alkalmazottat bízott fiaira – emlékeztek vissza a fiatalok, akik már egyetemi tanulmányaik mellett kivették a részüket a feladatokból, és apjuk sokrétű operatív, illetve vezetői munkájából igyekeztek minél többet ellesni.



Volt mire építkezni



Édesapjuk nem titkolt vágyát teljesítették azzal, hogy átvették a cégvezetést. András eredetileg informatikusnak készült, ebből szerzett PhD-fokozatot, öccse azonban apja példájára gépészmérnök lett. Egyikük sem bánja, hogy így alakult az élet: mire végeztek az egyetemen, nem is volt kérdés, hol folytatják. A generációváltás zökkenőmentesen zajlott, mondhatni, meg sem érezték, amikor édesapjuk elengedte a kezüket. Persze nem végleg, tanácsadóként ma is kikérik a véleményét, de a döntés felelőssége már a fiúké.

Most együtt kormányozzák a hajót, cseppet sem feledve az idősebb Dobó szemléletét: jó minőségű termékeket nyújtani elérhető áron, amit kiegészítenek segítőkész szaktanácsadással, garanciális ügyintézéssel – ezzel érik el a vásárlói elégedettséget.



A fejlesztésre koncentrálnak



Újítottak is: a termékek modernizáció­jára koncentráltak, az okostelefonnal távolról is vezérelhető wifitermosztátok bevezetésével az egyre modernebb és népszerűbb okosotthon-vezérlés felé fordultak. A napi operatív feladatvégzést már csak koordinálják, és főként a cég stratégiai kérdéseire és az új termékek fejlesztésére koncentrálnak. Ehhez bővítették a cég létszámát is, amely jelenleg 10 alkalmazottal működik.

Fokozottan ápolják partneri kapcsolataikat és büszkén mondják, hogy sokszor őket keresik meg más országok magyarjai a termosztátok forgalmazási szándékával. Hiszen ismerjük a mondást, a jó bornak nem kell a cégér... Mára szinte egész Európában elérhetőek termékeik, sőt, még Dél-Koreában is van partnerük. Magyarország a legnagyobb piacuk, második helyen Románia áll, a harmadik helyet pedig a háborúig Ukrajna foglalta el – árulta el Gábor.



Fotó: Török János

Új telephely víziója



A saját, helybeni gyártás reménye egyelőre a távoli jövő víziója, jelenleg még úgy éri meg jobban, ha külföldön – Kínában, Törökországban és Bulgáriában – gyártatják le termékeiket. Újabbnál újabb fejlesztési ötleteiket is célszerű a külföldi üzemekkel együttműködve kézzelfoghatóvá tenni. Ettől függetlenül már készül egy nagyobb szegedi telephely terve is: a korszerű, közel 800 négyzetméteres, 3 szintes irodaházra azért van szükség, mert 15 év alatt a jelenlegit kinőtték és a raktározás is nehézkes már a meglévő telephelyen.



Szárnyaló számok



Főként a 2021-es és 2022-es év mérlege hozta meg a bátorságukat a beruházáshoz, ekkor dinamikusan nőttek a termékeladások, az árbevétel. Ehhez persze az energiaválság, a rezsidíjak emelkedése is kellett, de a korábbi évek teljesítménye is biztató volt; a folyamatos növekedést az otthonfel­újítási támogatás, a rég nem látott építkezési láz is fokozta. Mindezen gazdasági körülmények önmagukban azonban kevesek lettek volna a kiugróan szép sikerhez, az évek alatt elért remek piaci pozíció ténye vitathatatlan. Ez pedig a márkaismertségnek, a cég megbízhatóságának, a jó partneri kapcsolatoknak, a folyamatos termékfejlesztésnek, és persze a cég YouTube- csatornáján is szépen futó (eddig 2 milliós nézettséget produkáló) videós tartalmaiknak köszönhető.



Minden megoldásra gondolnak



A korszerű, energiatakarékos, komfortos fűtésszabályozást megcélzó hőfokszabályozó készülékek bármely fűtési megoldással kompatibilisek; digitális, wifi és mechanikus változatban is kaphatók; ezenkívül saját márkás gázkonvektor-vezérlő is köthető a cég nevéhez. Ha korábban nem is, sokan az áprilisban lezárult MVM konvektoros fűtést korszerűsítő program során megismerhették a márkanevet, hiszen a résztvevők kedvezményes áron juthattak gázkonvektor-vezérlőhöz és termosztáthoz, így spórolva az energiával.



András szerint még mindig a digitális termosztátok a legnépszerűbbek a partnereik, viszonteladóik körében, de a wifikészülékek is szépen teljesítenek, egyre nagyobb forgalmat produkálnak ezekből is. Az évek során a saját regisztrált márkanevük mellett számos saját termék külső megjelenését is levédették már. Továbbra is a termékek továbbfejlesztésére helyezik a hangsúlyt, ezen belül is leginkább a wifi-hőfokszabályozók erősítése, megfelelő pozicionálása a cél, például, hogy az okosotthonokkal minél egyszerűbben integrálhatóvá tegyék az újabb típusokat.



Még szélesebb kínálat



A termékkínálatuk folyamatosan bővül; cél, hogy a fűtésvezérléshez a lehető legszélesebb termékpalettával, megbízható minőséggel és elérhető áron jelenjenek meg a piacon. Persze nehezítő tényezők akadnak: főleg a devizaárfolyam, a hitelkamatok változásai; a Covid–19-világjárvány idején pedig a szállítási költségek megemelkedése adta fel a leckét a szegedi cégnek. Azért nincs ok a panaszra: a nagy nyugati cégek termékei jóval drágábbak, a hazai pályán pedig egyértelműen kiemelkednek a versenytársaik közül – összegeztek a fiatalemberek.



Céginfó

Az 1994-ben alapított Quantrax Kft. a COMPUTHERM® márkanév tulajdonosa és ezen termékek gyártója. Piacvezető szerepet tölt be a digitális szobatermosztátok piacán, de wifi és mechanikus termosztátokat, valamint gázkonvektor-vezérlőket is kínál. A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes tagja már három évben is elnyerte a Magyar Brands elismerések legalább egyikét. Tavaly értékesítő partnerei naponta átlagosan 1200 COMPUTHERM® terméket vásároltak, 2022-es éves bevétele 3.676.546 ezer forint volt.